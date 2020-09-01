國人愛吃燒烤享受中秋團圓的熱鬧氛圍，鮮嫩甜香的各式肉串搭配炙烤蔬菜，來杯清涼沁人的生啤，是最舒壓歡樂的一刻。台中林酒店即日起至9月底，於1樓森林百匯餐廳推出「燒烤啤酒節」，由主廚親自備料下廚，推出多道海陸BBQ及冷盤、熱食、甜點，還有各式生啤無限暢飲及時下最潮海尼根0酒精飲品。業者表示，讓消費者來星級飯店享用燒烤，不用自己動手、輕鬆大啖燒烤趴。

除各式肉類串燒、蔬菜串燒、酥炸黄金元寶、檸香風味烤雞腿，其中，嗜吃香辣的饕客建議來串「墨西哥雞肉串」，主廚特選墨西哥辣椒搭鳳梨、雞腿肉，再沾上特製辣醬燒烤；「新疆孜然豬肉串」則將豬肉醃漬後炙烤，孜然香料緊附於肉串，一口吃下滿嘴香氣。還有，人氣餐點「波士頓龍蝦湯」、「椒鹽天使紅蝦」、「現切爐烤肋眼牛排」亦無限量供應。享用串燒、人氣餐點後，可享「Häagen-Dazs 哈根達斯」吃到飽，作完美的尾韻。

業者表示，消費者持「振興三倍券」至森林百匯用餐可享平日優惠，以任1張面額的振興券付款，1人享餐費9折優惠，2人需以2張、3人需3張…，依此類推皆享餐費9折，並另加1成服務費，建議提前來電訂位（線上訂位，可享95折優惠）。森林百匯平日午晚餐990元起，假日午晚餐1190元起。

※貼心提醒您：理性飲酒，喝酒不開車，未滿18歲請勿飲酒。

(中時 )