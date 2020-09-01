近年闖蕩巴黎學音樂的新生代長笛好手楊智越，在巴黎曾遇上搶劫、種族歧視、差點和黑人打架，也曾打工，去做木工協助佈展，他表示巴黎帶給他的洗禮，不只有音樂，還有豐沛的人文風情以及學會真正的生活。（杜宜諳攝）

讓長笛家樊曼儂形容「笛聲如大江大河」的新生代長笛家楊智越，現就讀於巴黎師範音樂院，將在台舉辦音樂會。近年闖蕩巴黎學音樂的他表示，曾遇上搶劫、遇上種族歧視、差點和黑人打架，也曾打工，去做木工協助佈展，巴黎帶給他的洗禮，不只有音樂，還有豐沛的人文風情以及學會真正的生活。

楊智越表示，在科技與資訊爆炸的年代，容易忙碌過頭，他經常被手機上的訊息追著跑，「但巴黎人把工作和生活分得很清楚，讓我較有時間整理思緒，可以煮飯，到塞納河畔散步、手寫日記，整理想法，這些對思考音樂都很有幫助。」

楊智越來自台中，畢業於北藝大管擊所，他出生於1992年，是家中最小的孩子，哥哥大他12歲，姊姊大他6歲，他表示，和哥哥、姊姊感情很好，但成長過程中，哥哥、姊姊比他早離家讀書和工作，讓他常常覺得自己像獨生子，「我們家以前經營漫畫店，但我不愛看漫畫，音樂是我孤單童年中的最好陪伴。」

楊智越學長笛起步較晚，約莫五、六年級時，看到姊姊學大提琴，他也跟著挑了樣樂器學。不久後，姑姑帶他參加民間音樂比賽，他贏得第一名，家人覺得他可讀音樂班，準備了幾個月，順利考上台中新民高中的國中部音樂班。

然而，讀音樂班對楊智越而言，曾有過一段不適應的日子，「同學都很有基礎，術科常拿89、90分，我則是拿40、50分，老師為我特訓，每天中午練音階，一邊鼓勵我，但也曾問我：要不要考慮轉別的樂器。我覺得難過，但只能繼續前進，有這段基本練習的時光，後來在術科聯招上拿了榜首，跌破大家眼鏡。我人生能一直學音樂不放棄，老師給我的支持與陪伴，是很重要的關鍵。」

在巴黎的楊智越，師事巴黎歌劇院長笛首席列菲柏（Claude Lefebvre），他表示，列菲柏帶給他思考上的啟發，「每堂課大概有10個問題需要消化，下周再和他討論，會再從中延伸更多問題，從中建立對音樂的想法和思考。」

楊智越表示，巴黎教給他的事，不管是音樂或生活，都更獨當一面。下一步，他想開始挑戰國際大賽。楊智越近期演出，將於9月10日在台北蘆洲功學社音樂廳登場。

(中時 )