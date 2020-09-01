運動彩券發行銀行一屆十年，第二屆運動彩券發行將於112年屆期，為妥善辦理第三屆發行機構甄選，體育署委託台灣科技大學台灣彩券與博彩研究中心，於北、中、南巡迴舉辦三場「運動彩券發行條例修法公聽會」，首場今（1）日在台中登場，現場數十位運彩、彩券工（公）會代表齊聚一堂討論熱烈，尤以反對虛擬賽事列為投注標的聲浪高漲。

今日公聽會由台科大副校長劉代洋主持，教育部體育署副署長林哲宏出席傾聽各界意見。劉代洋表示，公聽會主要就6月10日立法院會議修正「運動彩券以及通過的4項附帶決議」，希望廣泛聽取彩券工（公）協會團體代表、運彩券券從業人員及亞奧運各單項運動協會代表的意見，供體育署修法參考，全台將舉辦三場公聽會。

今日公聽會主要針對三項議題進行討論，包括「評估將虛擬賽事列為投注標的的可行性」、「訂定發行損失、賠償責任準金之比率下限及至發行期間屆滿未支付款之處理」，第三案是檢討「運動彩券經銷商體育運動專業知識認定標準」。

「取之經銷商、用於經銷商」，運動彩券經銷商同業公會理事長何昱奇談到「管銷費用未支付款之處理」案時指出，管銷費用是由經銷商8％佣金降至6.25％中支應，所以「這筆錢是經銷商的辛苦錢，若沒有用完，應該發還給經銷商，或做為整體宣導行銷用，提升運動彩券發行量與形象！」

劉代洋則提出另一個選項，認為管銷費用不該「當屆清算」，應該留給下一屆運用，以防類似新冠肺炎等天災人禍發生時可紓困或運用。

(工商 )