沈玉琳主持TVBS全新節目《11點熱吵店》，邀請到TVBS「最會吵」主持人趙少康一同錄宣傳片，沈玉琳表示趙少康是他從小到大的偶像，趙少康打趣表示，會被邀來拍《11點熱吵店》影片，應該是自己真的很愛吵。雖被封為T台吵架王，趙少康卻不敢多透露在家跟老婆吵架，誰會先低頭，但他形容其過程，自己講邏輯跟道理，若老婆不講道理就直接把話止住，「不跟妳講了，講這麼多」。

沈玉琳也分享跟老婆芽芽吵架時，她絕招是抱著小孩對他說：「我們母女倆到底哪裡對不起你？」一秒就讓能言善道的他立刻住嘴，因為他在女兒前不會吵架。趙少康預言：「你女兒現在5歲，等到15歲，看看她會不會跟你吵。」不過他認為父女相爭的局面，其實是「她不會跟你吵，是爸爸要聽她的」，更表示在趙少康家中，女兒才是老大，只有女兒可以教訓趙少康。

談到政治圈中誰最會「吵」，趙少康覺得台北市議員王世堅真的是箇中翹楚，罵出一個自己的風格，沈玉琳也補充：「每次聽他在罵柯文哲，都像是在罵兒子一樣，沒在客氣的！」

(中時 )