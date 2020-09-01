「如果我們不正視自己的語言和文化，總有一天，台語、廣東話很可能會在台灣和香港消失。」台灣導演汪兆謙和香港導演余振球合作，執導音樂劇作品《皇都電姬》，以現已關閉營業的台南麻豆電姬戲院與香港北角皇都戲院為隱喻，探討可能消失的台、港地方文化。

余振球表示，在歷史上，台灣和香港都曾經面對台語和廣東話被矮化的時刻，「那種把廣東話視為是地方方言，下一代必須要學普通話才能和國際接軌的觀念，我對這件事有很深的感觸。」

汪兆謙觀察，在台灣台語漸漸不再是普遍使用的語言，大多以國語為主要語言，「在香港也有類似現象，多以普通語為主，兩邊處境相似。如果能有一個故事，從台灣人眼光看香港，從香港人眼光看台灣，會產生一種新的對話可能。」

《皇都電姬》由許正平和郭永康擔任編劇，故事描述2030年的香港，人們被植入監控晶片，並禁止說廣東話，以及1930至今的台灣，以台語為母語的人們如何一步步失去了自己的語言。位於香港的女孩小柔，努力想保存皇都戲院，在台灣的敏慧，則回到由阿公創辦、也將被拆除的電姬戲院。兩人雖身處不同時空，卻意外在戲院及電影的時空中相遇，展開一場對身世及文化的探尋。

余振球表示，劇中的皇都戲院真實存在，可說是一代香港人的共同記憶，「它曾是一個能經營劇場、電影院、音樂會、戲劇和舞蹈表演的地方，後來變成商場，雖然後來不放電影，但對香港人而言，卻是一個文化薈萃的地方。」

汪兆謙表示，電姬戲院同樣是台灣重要的文化場所，「這兩個場館是一個象徵，說明了世界各地都會遇到的現象，當文化遇上科技年代，傳統的事物該如何保存，成為人類一大挑戰。」

音樂總監柯鈞元表示，「音樂使用電子合成器，帶有一種金屬和未來感，表現想像中的2030年香港，台灣的段落，會有一種老歌感，加上恰恰舞曲和六八拍子。」

柯鈞元表示，劇中有一首〈無言歌〉，「演員從有歌詞唱到沒歌詞，從有聲唱到沒聲音，象徵語言和文化的消失。」演出將於9月4日至6日，在台南新營文化中心演藝廳登場。

(中時 )