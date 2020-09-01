美國紐約近日發生一名89歲華裔老婦遭隨機傷人事件，這讓男神吳彥祖看到氣炸，決定懸賞美金1萬5000元（約台幣44萬元）抓出兇手，在美國生活的歌手歐陽靖（MC Jin），也與當地社區共同出資美金1萬5000元，將懸賞金增至美金3萬元（約新台幣88萬元）。

這名只會說廣東話的老婦人在外出倒垃圾時，被2名蒙臉青年賞了2個耳光，甚至還對她點火，導致衣服被燒，身上也受到皮肉傷，這讓吳彥祖看不下去，決定出錢懸賞抓兇手，希望能替婦人討回公道。

吳彥祖接受受美國媒體訪問時也透露，當他看到老婦因種族原因遭到襲擊的消息時，感到非常震驚，認為所有人都應該譴責這種可惡行為，並將兇手繩之以法，而社區服務董事會主席也感謝他的捐助，希望可以鼓勵更多人提供兇手的信息。

其實，這不是美國第一次發生種族歧視事件，之前菲裔美國人佛洛伊德遭白人警方壓制致死，引起全世界不滿，不少地方都發起遊行，反對種族歧視。

(中時新聞網)