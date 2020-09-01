第七屆台灣國際酷兒影展即將於本週六（9月5日）在台北新光影城搶先開幕，除了單場票開賣即秒殺的史詩愛情電影《刻在你心底的名字》擔任本屆開幕片之外，閉幕片則特別邀請林心如監製演出、李李仁首度女裝主演的《迷失安狄》。從青春純愛到社會寫實，就是要讓影迷看到性別多元的豐富面貌。

《迷失安狄》講述中年的Andy（李李仁飾演）經過多年努力，終於可以做自己成為女人，卻失去家庭、工作和摯友，生無可戀的Andy，只有買彩票才能帶給他人生希望。某日Andy邂逅了帶著孩子無家可歸的移工母親（林心如飾演）收留了他們，以為能因此找到唯一溫暖，卻沒想到人生還有更多難關在考驗他。本片為馬來西亞人氣小生陳立謙執導演筒，由致力於台馬電影合作的製片王禮霖牽線，邀請了林心如參與演出並擔任監製，也因此找到曾在台劇《我的男孩》與林心如合作的李李仁，濃妝深溝、顛覆「好爸爸」形象演出靈魂人物Andy。

因為曾看過入圍金馬獎的大馬電影《分貝人生》，林心如結識了同樣對電影有熱情的製片王禮霖，兩人一拍即合並一直尋找合作的機會。後來林心如碰巧讀到一篇英國變性人意外彩票中獎的報導，這個小小的篇章帶給兩人靈感，找了編劇繼續發展，才成為現在的劇本。製片王禮霖表示：「因為電影背景設定在馬來西亞，宗教信仰跟社會環境都不同，編劇做了很多細節的調整。但跨性別族群追求親友認同、渴望愛的心情都是一樣的，畢竟這都是關於『人』的故事，都希望能觸動觀眾的心。」

林心如在《迷失安狄》中演出單親媽媽越南移工，與飾演跨性女的李李仁（左）同台飆戲。 （酷兒影展提供）

雖然有過電視劇的製作經驗，但林心如首度擔任電影監製，便遇上了不容易的性少數主題。回想她的這段菜鳥電影監製旅程，林心如卻不覺得辛苦，反正更是甘之如飴：「雖然《迷失安狄》乍聽很像是部沈重的電影，但我希望透過自己在影視圈多年的經驗，能替作品找到更多可能性，帶給觀眾微笑和希望。尤其在多元成家概念挑戰傳統家庭定義引發討論的今天，藉由電影可以替LGBTQ＋群體獲得更多正面的關注。」

除了擔任監製之外，林心如更在造型上返璞歸真，演出越南移工單親媽媽。為了詮釋角色，林心如不僅提早到馬來西亞做準備功課，學習大馬口音的華語，也跟越語老師反覆練習越文對話與童謠，就為了演活這個小人物。談到與李李仁的再度合作，林心如大讚對方的表現：「這次演出對我們來說都是顛覆自己的表演經驗，這是我演過最樸素的角色，對他來說則是最『美豔』的嘗試，但無論造型如何，我們都是全心全力投注在角色上。」她也回到監製林心如的身份笑說：「李李仁的表現真的很棒，殺青之後我也常常跟他開玩笑，不知道之後《迷失安狄》報名影展演員獎項是該替他報最佳男主角還是最佳女主角。」

《迷失安狄》今年三月在大阪亞洲電影節亮相之後，10月11日將來到台灣國際酷兒影展壓軸擔任閉幕片在台首映。監製林心如、製片王禮霖將特別抽空出席酷兒影展現場，親自與觀眾面對面交流這部精彩作品，之後也計畫在秋冬安排台灣正式上映。至於故事主舞台馬來西亞，則因為跨性別的敏感題材，可能面臨到電檢局審批困難所以暫時沒有上映計畫，但製片王禮霖樂觀地說：「我們還是會繼續努力讓全球更多觀眾看到《迷失安狄》，希望大家透過這部精彩的電影感受到：性少數跟你我沒有什麼不同！」

第七屆台灣國際酷兒影展「酷兒・台灣」即將於9月5日至10月18日盛大展開，每週末六日在台北、桃園、台中、台南四地新光影城舉辦放映。酷兒影展單場票現正於新光影城票口與APP上熱賣中，座位有限、售完為主，歡迎影迷儘速搶購。更多影展訊息，敬請洽詢TIQFF台灣國際酷兒影展臉書與官方網站。

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