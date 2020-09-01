日本首相安倍晉三於8月28日宣布辭職，下一任日本政府如何在中國大陸、美國之間周旋，讓外界相當關注。有媒體分析，若日本在安全問題上加速向美國「一面倒」，中日關係勢必「地動山搖」，因此下任日相的態度可說至關重要。

8月31日，安倍和美國總統川普進行電話會談，日本《每日新聞》報導，安倍向川普保證，「（下任首相）續續強化日美同盟的方針不變，希望美方放心」。此外，日本正在討論部署新飛彈防禦系統的可行性，有意加強日美軍事合作。

南韓《中央日報》8月31日報導，日本對美方在該國部署中程飛彈的態度一直很「曖昧」，但在兩國領袖的電話會談中，安倍可能同意美國要求。

川普的軍控問題特使比林斯利（Marshall Billingslea）先前也曾在採訪中暗示，美國研發中的陸基中程飛彈「正是日本等盟友未來期望且必要的防衛能力」，他還稱日本將成為考慮部署的地點。

一旦日本同意部署美國的進攻性中程飛彈，中日關係基本上將出現巨大變化。目前下任日本首相的熱門人選包括自民黨政務調查會長岸田文雄、內閣官房長官菅義偉、防衛大臣河野太郎、前自民黨幹事長石破茂、日本副首相麻生太郎等。

分析認為，石破茂和河野太郎在安保問題上會傾向與美國形成更緊密的軍事和安全同盟，菅義偉和岸田文雄白人2人則屬於「安倍外交」的堅定支持者。研究日本問題的專家認為，若岸田文雄繼任首相，其對華立場應會更加注重日本國家外交利益大局，因此中日關係不會出現明顯變化。

(中時 )