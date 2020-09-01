海軍今有一艘軍艦功成身退。根據軍聞社報導，「永慈」軍艦編號MSO-1307，於民國84年以船塢運抵國門，主要任務為水雷偵測、掃雷及獵雷，次要任務為嚮導穿越及雷標佈放，今日在歷任艦長及各級重要幹部見證下，服勤25餘年的光榮歷程，駛進海軍的歷史。

「永慈」軍艦原為美軍編號MSO-488征服號（CONQUEST）遠洋掃雷艦，由美國西雅圖瑪蒂納造船廠建造，於西元1954年（民國43年）5月20日下水服役，隸屬美國水雷艦隊第3戰隊53區隊，曾參加波斯灣戰爭掃雷任務，至西元1994年（民國83年）6月30日功成身退。

因敵情威脅，為提升我海軍水雷反制能力，以軍售管道移交中華民國海軍，經在美整修，於民國84年（西元1995年）2月5日以船塢運抵國門，同年3月1日由參謀總長劉和謙一級上將於左營水星5號碼頭主持成軍典禮，3月11日由海軍總司令顧崇廉上將頒發艦名牌，命名為「永慈」軍艦，編號MSO-1307，隸屬192艦隊248戰隊擔任水雷反制任務。

94年7月1日因艦隊組織調整，改隸192艦隊236戰隊；100年1月1日配合永福級艦除役，艦隊再次組織調整，改隸海軍192艦隊248戰隊。

(中時 )