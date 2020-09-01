健保署原訂於8月起推出自付差額醫材收費上限新制，但受到外界強烈反彈，衛福部長陳時中趕緊宣布「無限期暫緩」，沒想到，31日健保署表示，7大類醫材將改訂定「費用極端值」來管理。對此，胸腔重症醫師蘇一峰大罵，「賤寶渣男！過程黑箱、手法粗暴」。

健保署6月訂定的八大類自付差額醫材收費天花板遭到醫界強烈反彈，最終被迫宣布暫緩，然而，31日健保署宣布，9月起將處理醫材收費明顯不合理的極端值，蘇一峰臉書上說重話，「賤寶（健保）渣男毫無信用，自費醫材上限，本宣布無限期停止，公告一天即上路，過程黑箱手法粗暴，除了保險業獲利之外，全民健康連帶受影響」。

健保署日前公告醫材費用極端值，今（1）日起發文給醫材價格超出極端值的醫療院所，要求9月底前要調價或說明。這和之前宣布的「收費上限」不同之處在於，「極端值」管理制將冠狀動脈塗藥支架排除，僅納入7類，另外，新的極端值採取「收費百分位」概念，若百分位設定在60，那超過就屬於極端值，百分位則由每個學會建議、訂定不同的級距。然而，此舉讓不少人認為，訂定「極端值」就是變相設定「收費上限」。

網友看到貼文後，紛紛在底下留言批評，「指揮官的執行力很強，說到做到」、「到底為什麼這麼堅持不上不可？這種堅持完全不合常理」、「現在發現行政命令突擊很好用」。

😡賤保渣男毫無信用，自費醫材上限，本宣布說無限期停止 💥公告一天即上路 過程黑箱手法粗暴，除了保險業獲利之外 全民健康連帶受影響😥😥😥 由蘇一峰發佈於 2020年8月31日 星期一

(中時新聞網)