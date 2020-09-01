「綠鬣蜥」是原產於中南美洲的大型蜥蜴。（金門縣政府提供）

原產於中南美洲，像是「酷斯拉」的大型蜥蜴「綠鬣蜥」也在金門現蹤，昨（31）日於金湖營區一帶發現1隻，研判可能是寵物走失。縣府提醒飼養綠鬣蜥、食蛇龜等野生動物，應於9月1日至11月30日前向縣府辦理登記，逾期可處1萬至6萬元罰鍰，並可沒入飼養動物。

縣府是在昨天上午接獲通報，在金湖營區附近發現綠鬣蜥，拾獲人表示牠因受驚嚇自行斷尾求生，建設處及金門縣野生動物救援暨保育協會檢驗後，並無明顯外傷。

縣府表示，這隻綠鬣蜥為雌性亞成體，全長至斷尾處約50公分、體重1.19公斤，研判應是人為飼養寵物逃逸之個體，飼主可與縣府農林科洽詢領回。

在金湖營區一帶發現的「綠鬣蜥」，出現斷尾求生的自衛本能。（金門縣政府提供）

農林科說明，美洲綠鬣蜥（Iguana iguana）原產於中南美洲，屬於大型蜥蜴，每胎可產20至70顆卵，因其在臺灣沒有天敵，氣候環境適合便可在野外快速建立族群。由於外型奇特、類似「酷斯拉」，性情溫和容易飼養，受到寵物市場歡迎，但大多民眾購買時未評估其體型可長到2公尺，多在飼養一段時間後便棄養野外。

近年，台灣地區因綠鬣蜥族群快速擴張，對農作、護岸、生態造成嚴重影響，農委會已在今年8月20日公告修正「適用野生動物保育法之人工飼養、繁殖陸域野生動物種類」及「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」2項規定，將人工飼養、繁殖之野生動物予以納管，計86物種。

依據新的規定，民眾飼養綠鬣蜥、食蛇龜等野生動物，自9月1日起至11月30日前，應向所在地之各直轄市、縣（市）政府辦理登記，才可繼續飼養，且非經主管機關同意，不得再行繁殖，逾期未登記或違規繁殖者，可處1萬至6萬元罰鍰，並可沒入飼養動物。

建設處長文水成說明，民眾若發現及捕獲外來物種，可撥打1999專線或縣府農林科通報（082-321254）專人協助處理。

(中時 )