川普在軍方支持度不如四年前 20:492020/09/01 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在現役軍人的支持度不如四年前，據美國《軍事時報》（Military Times）最新調查，41％受訪軍人表示，今年大選會將票投給民主黨候選人拜登，37％表態支持尋求連任的川普。但2016年大選時，川普獲41％現役軍人力挺，領先對手希拉蕊多達20個百分點。 (工商 ) #時報 #川普 #支持度 #四年前 #現役軍人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 少了球迷支持 地主希望首輪出局 12:492020/09/01 體育 全科會 首創線上留言平台 04:102020/09/01 財經要聞 安倍通話川普、普丁 被贊最偉大首相 04:102020/09/01 國際大事 槍擊案重嫌 疑是BLM支持者 04:102020/09/01 國際大事 社論／就是要你吞下去」的權力傲慢 04:102020/09/01 時論廣場 信任度輸侯友宜 鄭文燦：與市民打成一片才最重要 15:372020/09/01 政治 美陷孤立達歷史頂峰 華郵痛批蓬佩奧「史上最差國務卿」 13:482020/09/01 國際 陳時中滿意度崩跌23個百分點 朱學恒曝最危險的事 11:332020/09/01 生活 迎夏普108週年慶 會長戴正吳談新願景 12:352020/09/01 財經 川普欲禁中國留學生 國務卿：還有更多措施 10:532020/09/01 國際 國際熱門新聞 摔角冠軍迎娶千金！500賓客收「鹹濕片」新娘竟是主角 新郎「好綠」 - 國際 金與正失勢？韓媒爆：她已消失鏡頭前1個月 - 國際 泰國廢妃重磅回歸 露小蠻腰飛德會國王 - 國際 17歲青年射殺BLM示威者 因一理由讓川普替他辯護 - 國際 人妻與閨蜜閒聊性愛嘿咻 竟慘遭老公無理由暴打3天 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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