美國總統川普在現役軍人的支持度不如四年前，據美國《軍事時報》（Military Times）最新調查，41％受訪軍人表示，今年大選會將票投給民主黨候選人拜登，37％表態支持尋求連任的川普。但2016年大選時，川普獲41％現役軍人力挺，領先對手希拉蕊多達20個百分點。

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