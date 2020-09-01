北韓駭客曾2度駭入加密通貨交易所，盜走價值近2.5億美元的虛擬貨幣，並透過中國的場外交易（OTC）管道洗錢。美國司法部已宣布，對北韓駭客提起民事沒收（civil forfeiture）訴訟，要查封280個涉案的加密通貨帳號，追回被盜走的資金。

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