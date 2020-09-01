北韓駭客盜虛幣 美司法部民事追討 20:492020/09/01 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓駭客曾2度駭入加密通貨交易所，盜走價值近2.5億美元的虛擬貨幣，並透過中國的場外交易（OTC）管道洗錢。美國司法部已宣布，對北韓駭客提起民事沒收（civil forfeiture）訴訟，要查封280個涉案的加密通貨帳號，追回被盜走的資金。 (工商 ) #北韓駭客 #盜走 #民事 #虛幣 #美司法部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鎖定高資產客群 富達集團 擬發比特幣基金 04:102020/09/01 金融．稅務 法國巴黎人壽三大機制保單 台新獨家代理 15:142020/09/01 財經 陸企業發債 美投資占比減半 04:102020/09/01 全球財經 世貿祕書長提前下台 陸美新戰場 04:102020/09/01 國際大事 《金融》法巴人壽推新美歐價值投資帳戶 台新投信代操 11:082020/09/01 財經 回應柯文哲質疑 府：美宣布台美經貿高階對話是好開始 16:172020/09/01 政治 美陷孤立達歷史頂峰 華郵痛批蓬佩奧「史上最差國務卿」 13:482020/09/01 國際 總統：台美即將啟動新一輪 台美經濟商業對話 14:342020/09/01 政治 台美經合視訊會 王美花促洽簽台美貿易協定 04:102020/09/01 政治要聞 羅致政：開放美豬牛 開啟美台高層對話重要機會 16:292020/09/01 政治 國際熱門新聞 金與正失勢？韓媒爆：她已消失鏡頭前1個月 - 國際 摔角冠軍迎娶千金！500賓客收「鹹濕片」新娘竟是主角 新郎「好綠」 - 國際 泰國廢妃重磅回歸 露小蠻腰飛德會國王 - 國際 人妻與閨蜜閒聊性愛嘿咻 竟慘遭老公無理由暴打3天 - 國際 17歲青年射殺BLM示威者 因一理由讓川普替他辯護 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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