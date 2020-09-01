俄羅斯接種新冠疫苗意願最低 20:492020/09/01 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界經濟論壇及市調機構Ipsos，7月24日至8月7日針對全球27國近2萬名成人進行調查，於1日發布結果顯示，約74％受訪者表明，一旦新冠疫苗問世後他們願意接種。若以國家來看，俄羅斯的接種意願最低，僅54％有興趣，中國接種意願最高達97％。 (工商 ) #全球 #接種 #意願 #俄羅斯 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 FDA考慮緊急授權新冠疫苗 04:102020/09/01 全球財經 相互放寬境管首例 台日互開放商務人士入境 11:382020/09/01 政治 安倍通話川普、普丁 被贊最偉大首相 04:102020/09/01 國際大事 財新中國8月製造業PMI創逾9年新高 11:062020/09/01 財經 股價指數期貨贏家專欄－全球疫情持續 生技題材可期 04:102020/09/01 產業特刊 台捷簽3項MOU 華航評估直航 04:102020/09/01 政治要聞 《國際油價》需求不明 原油期貨漲跌互見 10:172020/09/01 財經 疫苗攻堅戰 陸Ⅲ期試驗數超英美 04:102020/09/01 話題觀察 《金融股》彰銀5面向搶台投資商機 擬略調降獲利目標 16:312020/09/01 財經 《國際金融》澳洲央行維持利率不變 意外擴大銀行融資機制 13:242020/09/01 財經 國際熱門新聞 金與正失勢？韓媒爆：她已消失鏡頭前1個月 - 國際 摔角冠軍迎娶千金！500賓客收「鹹濕片」新娘竟是主角 新郎「好綠」 - 國際 泰國廢妃重磅回歸 露小蠻腰飛德會國王 - 國際 人妻與閨蜜閒聊性愛嘿咻 竟慘遭老公無理由暴打3天 - 國際 17歲青年射殺BLM示威者 因一理由讓川普替他辯護 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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