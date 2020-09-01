世界經濟論壇及市調機構Ipsos，7月24日至8月7日針對全球27國近2萬名成人進行調查，於1日發布結果顯示，約74％受訪者表明，一旦新冠疫苗問世後他們願意接種。若以國家來看，俄羅斯的接種意願最低，僅54％有興趣，中國接種意願最高達97％。

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