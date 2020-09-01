愛奇藝綜藝《中國新說唱2020》本周播出第三期，繼續百秒個人淘汰賽，伴隨緊張氣氛，「鍋巴兄弟」潘瑋柏、吳亦凡又開始吵鬧，曾參加《青春有你2》的周梓倩是偶像女團出身，此次台上反差表現令導師們相當喜歡，潘瑋柏現學現賣，與GAI模仿起周梓倩翹腳的少女動作，幼稚行為讓吳亦凡傻眼，不過癮的潘瑋柏還期盼吳亦凡稱讚自己，沒想到吳亦凡不留情面直接嫌棄他「有點油膩」，令現場所有人捧腹大笑。

戰況正酣之際，因張靚穎戰隊提前滿員而觸發的隱藏賽制「置換模式」，增加了節目刺激度，節目前半程憑藉優異表現提前晉級的選手，紛紛被其他實力選手後來居上，慘遭導師置換遺憾離場，張靚穎戰隊第二個遭到置換選手PureT對於自己被置換的結果相當不滿，一上台就激動表現自己準備的歌曲，完全不顧導師說話，甚至在張靚穎還沒說完話就打斷，連聽都不聽就直接開始清唱表演。

吳亦凡無奈面對不滿選手。（愛奇藝台灣站提供）

吳亦凡看張靚穎神情不對、沉默不語，貼心跳出來解圍，卻被選手又打斷插話，讓他十分無語只能放下麥克風，場面一度尷尬，選手可能是急於展示專業，卻反而造成反效果，最終其他三位導師也沒選擇他，PureT只能悲劇離場。

(中時 )