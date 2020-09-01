美國陸軍已授予萊多斯科技公司（Leidos）一份合約，將要為阿富汗空軍的Mi-17直升機和PC-12飛機提供後勤與保修服務。這有一點奇怪，因為Mi-17是俄羅斯的直升機，顯然美國並沒有得到俄國的授權。

防衛部落格(Defense Blog)報導，周一，美國陸軍司令雷石東‧阿森納（Redstone Arsenal）授給萊多斯公司一筆3570萬美元的合約，為特種任務機隊的Mi-17直升機、 PC-12渦輪螺旋槳飛機，提供持續後勤服務，以支持阿富汗政府的軍備工作，預計完成日期為2020年11月30日。

萊多斯公司總部在維吉尼亞州的里斯頓(Reston)，是一間科學技術服務型公司，致力於解決全球國防、情報、國土安全、民用健康市場等綜合性業務。

奇特的是，Mi-17是俄羅斯國營航空集團旗下的米爾直升機公司的產品，所以按理說，其後勤工作應該是由俄羅斯負責，而美國在沒有得到俄方同意的情況來承包直升機的維護工作，從商業角度來看是侵犯了米爾公司的利益。

(中時新聞網)