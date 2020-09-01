星光第一堂特色課程與美國NASA休士頓太空中心科學家溫徹斯特跨國遠距視訊連線，讓學生了解這是一項艱鉅的任務。（星光國際實驗教育機構提供）

台中市南屯區文心森林公園旁的七期精華區，一所以「芬蘭現象型探究學習」為主的國際型實驗教育校舍於日前落成，並獲准立案招生，1日舉行開學典禮，除與美國休士頓NASA太空中心進行航太課程視訊連線外；並由副市長令弧榮達揭牌，為小一新生別上帥氣的「星光」徽章，象徵國際化的實驗教育正式啟航，為國內教育改革注入一股新氣象。

星光國際實驗教育機構是國內唯一與芬蘭國家教育推廣署以及美國NASA休士頓太空中心合作的教育單位，不僅建築外觀走簡約明亮的北歐風，內部教室陳設也是像英美等外國學校般溫馨舒適、有家的感覺。

星光小一新生的課堂風景和一般學校很不一樣

校方指出，課程以創新思考、表達溝通、數位生活、關懷在地、永續責任、生活技能、創業精神為學習目標，注重在地文化與全球視野的連結；教學則採觀察、探索、研究、發明、表達等活潑方式，過程注重創新、動手做，揚棄單向知識的灌輸。

教室裡有舒適的沙發

星光今年招收小一到國二的學生，獨特的教育理念，吸引來自芬蘭、瑞士、德國、美國等外籍學生就讀，校內彷彿小型聯合國；未來將延伸到高中教育階段，並申請國際文憑認證，形成完整的國際化實驗教育體系。

創辦人黃祖兒說，星光立足於台中，從民間自發性改革力量出發，企盼草根式翻轉僵化的教育體制。如亞都麗緻集團總裁嚴長壽所期許的「教育應該不一樣」，因此星光的實驗教育計畫參考全球公認教育品質第一的芬蘭教育精神；研發具前瞻性､國際性的本土化課程，引導學生自主學習，必能讓教育方法符應時代潮流，學習內涵變得更加多采多姿。

創校擔任中學部、小學部的總校長曾金美，擁有多年豐富國際教育經驗，帶領教學團隊跨入不一樣的非學校型態實驗教育領域仍得從頭學習；她特感謝台中市政府開放實驗教育､展現改革魄力的大格局，支持與協助星光跨出實現教育理想的一小步，更開啟國內實驗教育百花齊放重要里程碑。

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