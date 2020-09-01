捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil），今(1日)到立法院演說，金門立委陳玉珍今和國民黨立院黨團在議場內，攔截捷克參議員，抗議政府開放美豬瘦肉精。晚間陳玉珍也開直播聊抗爭原委，並談及對大陸和美國局勢的看法，並唱了一首「王菲」的歌表達心境，並說，很像台灣的處境。

陳玉珍1日晚間在社群平台Youtube開直播，解釋她今天攔截捷克議員的原因，她澄清，她是向議員說明，政府開放含瘦肉精(萊克多巴胺)美豬的問題，並強調，自己是在和他們交流，不是抗議，並說台灣在野的國民黨，也主張和歐盟、捷克一樣，拒絕含瘦肉精的美豬進口。

陳玉珍說，國民黨團今天這些「解釋」的行為，會受到民進黨的攻擊，就代表打到痛處了，若開放瘦肉精真是好政策，全體國民都支持的話，那不就應該多多宣揚，政府做了甚麼事，畢竟全球一百多個國家都禁止含瘦肉精美豬，總統卻宣布開放進口，這是策略上錯誤。她也認同捷克參議院院長演說提到「真理與愛戰勝謊言與仇恨」，是有些道理的。

國民黨金門立委陳玉珍，1日開直播。(陳玉珍Youtube官方頻道)

陳玉珍說，開放瘦肉精美豬，代表政府現在選擇和美國站在一起，她認為，若要和美國進行貿易談判，應該是一邊談，一邊應對，不是把牌都亮給對手看，雙方總是要有一些貿易、利益交換。把牌都掀完了，是要談什麼？

最後，話鋒一轉，談及「美、中、台」議題，陳玉珍說，她覺得台灣現在的處境很像「一首歌」，並跟著歌唱了一段，觀看直播的網友則猜出歌名，是歌手「王菲」的「棋子」。

她解釋，台灣想走出美國控制的領域，卻要靠軍購美國的武器防備，是因為台灣沒有後路可以退，台灣和大陸現在關係很差，假設兩岸真的走到很慘的地步，台灣「也沒有逃脫的幸運」，「美豬」更讓台灣的政府陷入要不要買的困境，她感嘆，台灣現在就像一顆棋子，進退都是大國在決定，她並想問總統，「美國要我們買美豬，難道我們就得買嗎？」。

(中時新聞網)