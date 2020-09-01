大陸女星張雨綺當年演出周星馳電影《長江7號》走紅，近來因參加熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣再飆升，豪爽率直的個性受到不少網友喜愛，可近日她卻被踢爆，之前上直播「帶貨」iPhone 11，隨口丟出砍價一句話，竟害直播網紅辛巴倒貼5239萬。

張雨綺之前在直播帶貨介紹iPhone 11，一隻原價人民幣4299元（約新台幣18744元），她霸氣替網友殺價到一支3899元（約新台幣17000），還豪氣地說了一句：「剩下的（差價）我補了！」一旁的辛巴聽了立刻算出要補700萬元人民幣，張雨綺則笑回：「我有300億，沒事兒！」

張雨綺之前帶貨iPhone 11霸氣砍價，辛巴踢爆她事後沒補差價。（圖／翻攝自微博）

沒想到，辛巴最近就在直播透露張雨綺事後根本沒補差額，「張雨綺隨口一說，但是錢並沒給我」，最後他只能自掏腰包補齊款，一共補了人民幣1200萬（約新台幣5239萬元），並向粉絲喊話：「我不領任何人的人情，也不需要任何人領我的人情，錢是我掏的，你們領辛巴的人情，不需要領任何人的人情。」

不過，網友聽完辛巴的抱怨出現不同評價，有人虧張雨綺裝闊被打臉，但也有人酸辛巴「這世上只有少賺和多賺，不會有什麽虧本」、「一個商人 能賠錢做生意？」、「誰不知道賣貨搞的是套路，大部分都是有術語的，虧了那麽多錢怎不說說自己賺了多少」，意外掀起熱議。

(中時新聞網)