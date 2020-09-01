輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟今（1）日針對台廠發展醫療技術提出三大建議，包括加速學習、打造生態圈、布建共同平台。

2020行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今天登場，討論「完善精準健康產業基盤」議題時，邱麗孟指出，輝達是平台公司，提供電腦運算軟體和硬體，在台灣有很多合作夥伴，包括廣達、華碩等，也了解合作夥伴的「痛點」，例如現有系統如何互相整合，不是光靠一家公司就可以達成，需要各家廠商合作，提供完整解決方案。

邱麗孟表示，未來醫學的關鍵技術包括人工智慧（AI）及終端運算，且終端裝置會扮演越來越重要的角色。另一個關鍵技術是醫療物聯網（IoMT），當5G來臨後，各個醫療裝置之間會更容易互相溝通。

針對台灣廠商發展新醫療技術，邱麗孟提出三大建議。一是台灣合作夥伴對於新醫療技術還在學習階段，需要加快學習腳步。二是讓醫院導入新技術，不是一家廠商可以達成，需要打造生態圈，共同合作。三是當硬體合作夥伴或新創公司嘗試轉型，需要解決法令問題，並加速布建共同平台。

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦則表示，針對生醫產業的網路威脅是「現在進行式」，根據研究機構估計，2019年醫療產業因資安事件造成的損失高達250億美元（約新台幣7,339億元），主要來自勒索病毒，對資料加密後進行勒索。

洪偉淦指出，醫療個資遭竊取已行之有年，2019年9月台灣有20數家醫院遭受勒索病毒攻擊，今年7月美國疫苗研發公司宣稱遭國家級駭客竊取研發機密。

洪偉淦說，為因應智慧醫療、精準醫療發展，新型資通訊技術將大量被使用，資料傳輸及聯網行為將更頻繁，衍生問題包括攻擊介面大幅增加、供應鏈更易成為攻擊標的等。當駭客發現攻擊的影響越大，就越有動機進行攻擊。

(工商 )