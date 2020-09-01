紡拓會第16屆第1次董事會昨（1）日召開，會中進行董監事改選；結果，新的董事會成員一致推選台塑企業總裁王文淵出任紡拓會董事長，副董事長則分別由代表上游之力麗集團董事長郭紹儀、中游的佳和集團董事長翁茂鍾及下游的南緯集團董事長林瑞岳出任。

紡拓會新上任的董事長王文淵，為台塑企業總裁，之前曾於民國94至97年，以及民國98至100年間兩度出任紡拓會董事長，目前也是工業總會理事長。

王文淵在當選後表示，再次當選紡拓會第16屆董事長，自己感受到董事的支持及期許，未來三年將延續歷任董事長對台灣紡織業投注的心力，以帶動紡織產業整體發展為首要目標。

王文淵強調，因應全球紡織產品正走向機能性、環保及智能趨勢，就任後將帶領台灣紡織業強化研發與創新設計能力，朝高價值及差異化產品精進，以提升附加價值，並繼續拓展海外市場，讓台灣優質的機能性紡織品在國際市場上大放異彩，同時持續朝向永續發展的目標邁進。

紡拓會指出，考量台灣紡織業面臨新冠肺炎疫情及中美抗衡，所帶來的空前衝擊，導致全球經濟大衰退，以及未來國際與兩岸局勢的不確定性等前所未有的挑戰，因此希望能夠借重王董事長豐富的經營經驗及長才，以及國際高度聲望，再次帶領台灣紡織業突破困境，力挽狂瀾，再創新局，進而在國際上發揚光大。

在當前歐美等主要市場經濟情勢因疫情肆虐而停滯時，紡拓會表示，王董事長挺身而出，相信定能為台灣紡織業以具機能性及環保永續概念的紡織品在逆勢中成長，並在政府各項政策與輔導資源下，為紡織業再創蓬勃生機。

至於前任董事長詹正田，在民國106年至109年就任期間，任內首次舉辦科技紡織徵才博覽會以解決紡織業缺才問題，未來仍將擔任紡拓會常務董事。

(工商 )