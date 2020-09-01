余秉諺投資開髮廊，老婆王依蕾到場祝賀。（三立藝能中心提供）

余秉諺轉戰三立演出《炮仔聲》廣受粉絲喜愛，在戲劇殺青後躍身為髮廊投資人，與兩位設計師好友共合資七位數，不畏疫情衝擊逆向操作於捷運雙連站附近成立「關於髮店」，並於上週五開幕，成了斜槓藝人。余秉諺笑說：「我就是閒不下來的人，戲劇暫時告一段落，就覺得應該要做些什麼事，而且剛買下三千多萬新房，身上背了沈重房貸要更努力賺錢。」

開幕當天太太王依蕾也到場祝賀，身為髮廊老闆之一的余秉諺實際秀一手給老婆看看，看他幫太太吹頭髮的手法跟架勢很逗趣，王依蕾爆料：「秉諺會幫我吹頭髪，但常常搞到我頭髮打結又沒啥耐心。」兩人也透露買下林口佔地83坪價值3000多萬的新房，裝潢設計費更高達700萬，而且需耗時8個月後才能交屋，余秉諺笑說：「扛房貸備感壓力啊！」至於大家期待的生子計畫，他說：「再緩緩，目前還是拼工作第一！努力賺錢優先！」

余秉諺投資開髮廊。（三立藝能中心提供）

余秉諺親自為老婆王依蕾吹整頭髮。（三立藝能中心提供）

余秉諺最早想投資的副業其實是健身房或日曬房，在因緣際會下認識了合夥人，考量藝人身份常常需要造型，何不一起投資髮廊，於是「關於髮店」就此成立。髮廊開設在捷運雙連站附近，他說：「髮廊的營運我十分尊重兩位夥伴，而我負責的就是髮廊的形象包裝，像是設計師的穿著，可能會影響客人來店的第一印象。」

因為走秀或演出，余秉諺頭髮曾經受過嚴重傷害，他說：「曾經因為造型一天之內頭髮漂白四次，漂到頭皮流湯(組織液)，那種痛很難形容。」因此他投資髮廊非常注重髮品品質、設計師與客人的互動是否能「快狠準」，在最有限時間內完成客人要的造型且兼具品質。當髮廊選擇開業地點時，余秉諺不選擇進入一級戰區像是東區或中山站而是雙連站，他說：「上述那些區域已經飽和，前期先累積經驗，有機會再向一級戰區插旗。」

《炮仔聲》殺青後，余秉諺除了投入髮廊事業也卯起來還節目通告債，但上週卻突然犯暈眩到天旋地轉差點出不了門，上節目時主持人藍心湄還幫他按摩，讓他過意不去，也更提醒自己必須有健康的身體才能有本錢拼搏。

(中時 )