蔡英文總統宣布開放含瘦肉精「萊克多巴胺」成分之美豬，以及30月齡以上美牛進口，因「時空背景不同」說法引發廣大爭議。而網紅比特王就前往高雄綠營大票倉：鳳山，進行街頭訪問，要看看民眾對於這個政策的看法，沒想到連深綠選區的民眾都怒了！

比特王前往在罷韓投票以及高雄市長補選中，贊成罷免以及票投陳其邁的民眾都超過6成的高雄市鳳山區，街訪民眾對於這次民進黨政府開放美豬的「突襲」有甚麼看法，沒想到竟然有許多民眾認為民進黨政府這次的行為「太誇張」，直呼根本離譜！

一位民眾指出，有人說可以選擇不要買美國進口的豬肉，就可以避免買到含瘦肉精的肉品，但是像是貢丸、水餃等絞肉類，就沒有辦法明確指出內含肉類的來源，有許多東西根本就防不勝防，政府這樣子沒有配套措施就強硬開放，根本沒有在替百姓著想！太不應該了。

另一位民眾表示，這次蔡政府決定用行政命令來開放也是相當誇張，不用經過有民意基礎的立法院，這根本就是黑箱作業，不通過民意就逕自決定，那我們還投票給這個政府幹甚麼？真的是太誇張了！

(中時新聞網)