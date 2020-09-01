印度統計局周一公布4月到6月當季國內生產毛額（GDP）較去年同期大跌23.9％創歷來最大跌幅，較市場預估年跌18.3％更慘。新冠肺炎疫情爆發讓當局採取封閉措施阻止疫情擴散，但也嚴重傷害國內經濟活動。

上季因嚴厲封閉措施重創經濟，投資規模較去年同期腰斬、消費者支出年跌27％。即使政府為救經濟而讓財政支出年增16％，仍不足以抵消掉疫情對經濟的破壞。

印度目前每天新增大量確診人數為各國之最，像8月30日新增確診7萬9,457人，創各國單日新增確診數新高紀錄。迄周二傍晚止，累計確診369萬4,878人，累計死亡6萬5,469人，均為全球第三高國家。

經濟受沉重打擊，顯示印度當局在應付飽受摧殘的經濟，和不停肆虐的疫情上面臨極大挑戰。

印度3月底開始實施全國封閉措施，是全球最嚴厲的國家之一，所有非必要性經濟活動全部停止，但結果只能延後疫情擴散。

從5月開始逐步解除封閉措施後，就立即在多個人口最密集的城市爆發疫情，情況愈來愈嚴重。專家指解除封閉確實讓經濟活動回升，但仍因為疫情蔓延而受壓抑。

儘管印度1月到3月當季GDP年增3.1％，40年來沒有連續兩季萎縮而出現技術性衰退，但疫情繼續快速擴散，大量民眾仍然失業，外界預期本季GDP持續萎縮而讓經濟陷入衰退，甚至可能是歷來最嚴重的衰退之一。

印度在去年以前，一直是全球經濟成長最快速的國家之一，但標準普爾旗下的印度信評機構Crisil首席經濟師祖希（Dharmakirti Joshi）指疫情已改變一切，目前印度經濟遭受「不成比例的打擊」。

在20國集團（G20）裡已公布4月到6月當季GDP的國家裡，印度是GDP年跌幅最大國家，第二大跌幅是英國的21.7％。

(工商 )