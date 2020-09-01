科技部長吳政忠今（1）日表示，2017年起陸續把人工智慧、資通訊業者帶入BTC會議，把數位科技帶入生技產業，也為台灣邁向2030年奠定基礎。

2020行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今天登場，行政院長蘇貞昌在開幕致詞時表示，總統蔡英文非常重視生技產業，第一任宣布5+2產業創新，後來宣布六大戰略核心產業，政府多年來推動重大預算，感謝諮議委員對政府給予很多指教，因此，政府修改相關法規、縮短審查流程，提升行政效率。

蘇貞昌強調，政府不斷投入資源在相關資料庫、建立群聚聚落，相信能讓台灣生技產業在世界占有一席之地、名列前茅。

吳政忠致詞指出，2017年請杜奕瑾談人工智慧跟醫療關係，把人工智慧帶入BTC，2018年時看到數位科技興起，包括人工智慧、5G、物聯網等領域，認為生物產業也不能跟數位科技脫鉤，在2018、2019年也有資通訊業者參加BTC，透過公私協力、各部會合作，把數位科技帶進生技產業，也為台灣邁向2030年奠定良好基礎。

吳政忠說，過去BTC會議，通常是科技部、教育部、衛福部、經濟部、農委會參與，四年多前，也把財政部、國發會、金管會納入，生技產業要發展，如果資金沒到位、金融管理法規沒鬆綁，也很難推動。相信有行政院支持，台灣生醫產業未來是前景可期。

此外，蘇貞昌說，去年9月召開BTC時還不知道會發生疫情，但台灣面對疫情應變特別快，去年底針對武漢來台航班，政府在全球首度進行登機檢疫，在相關作業方面，也因為健保制度、醫護人員努力，才有今天防疫的成果，在多年來奠定基礎上，台灣才能成為亂世中福地。

蘇貞昌說，在這樣的基礎上，未來更應該應用科技，在遠距醫療、遠距教學各種方面，利用大數據，不但能掌握現狀，還能回溯過去、預見未來，把科技用在對人類健康與醫療、照顧各方面，讓台灣同胞、甚至全世界人類都能因此更好。

(工商 )