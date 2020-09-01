對於政府擴大開放美豬、美牛進口，行政院長蘇貞昌今（1）日表示，有利於台灣未來加入國際貿易談判，像是台灣長期爭取參加跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），CPTPP參與國家也都有開放美豬、美牛進口，台灣不能關起門、自己訂一套標準，這樣恐走不出去，也會影響國際談判。

蘇貞昌指出，昨天經濟部長王美花與美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）展開視訊對談，在視訊對話中，史達偉公布美方將啟動與台灣的「經濟暨商業對話」，並由美國國務院主管經濟成長、能源暨環境次卿克拉奇（Keith Krach）主談，就可看出台美經貿談判是往好的方向發展。

蘇貞昌強調，台灣是外銷導向的國家，過去很多產業會員大會都說，希望台灣政府能打開貿易大門，因為別人免關稅、台灣卻有關稅，好像綁著一隻手競爭，因此，對於蔡總統這次的開放政策，也表示支持和歡迎。

至於藍營執政縣市主張萊克多巴胺含量零檢出，中央地方不同調，蘇貞昌說，政府有科學的證據、國際的標準，加上備有產業百億基金，希望中央地方一條心才不會亂。

蘇貞昌今天出席2020行政院生技產業策略諮議委員會議，會前接受媒體採訪時，作上述表示。蘇貞昌表示，台灣防疫有成，保護國人健康，但同時也要走向國際，所以總統日前宣布 擴大開放美豬、美牛進口，有科學證據、國際標準，希望中央地方一條心才不會亂。

媒體詢問台灣豬農如果虧損怎麼辦，蘇貞昌說，這次縝密規劃，務必會保護消費者健康、也都會清楚標示。這幾年來，政府在養豬產業非常用心、用力，從防堵非洲豬瘟，到口蹄疫拔針（不施打疫苗）成功，現在台灣豬肉也可以外銷，但是產品外銷他國時，也不能拒絕別人。

蘇貞昌強調，中央設立100億元的養豬產業基金，絕不會讓產業受到任何損害，因為政府投入這些資金，可以改善養豬設備，支持產業愈來愈好。

蘇貞昌說，美豬早有進口，但是因為台灣豬好吃得多，加上台灣人飲食習慣也是吃台灣豬，經過多年，台灣豬市占仍在九成多以上。政府接下來會明白標示，民眾喜歡吃台灣豬、飲食習慣應該也不會改變，同時備有百億產業基金，產業絕不會受害，未來因為拔針成功豬肉可以外銷，產業還大有發展。這次用行政命令開放美豬美牛，也是依據相關法律規定。

(工商 )