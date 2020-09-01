面對疫情後的防疫科技，前副總統、中研院院士陳建仁今（1）日表示，台灣透過資通訊與人工智慧技術，強化防疫相關措施，目前醫院也發展出AI遠距監控問診、自主移動機器人等智慧化設計，期待未來可以加強零接觸經濟，達到零感染風險。

2020行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今天在台北國際會中心登場，陳建仁發表「疫情後的防疫科技產業新思維」指出，防疫科技產業的新思維，可分為醫衛科技與防疫新生活二個面向，前者包含遠距醫療的遠距問診、數位聽診器與聊天機器人等，後者則像是城市新科技的相關應用，例如智慧監視、定位系統、無人化商店與疾病地圖等，及零接觸宅經濟等面向；期待未來可加強零接觸經濟，達到零感染風險。

陳建仁表示，全球新興傳染疾病永不止息，從2002年的嚴重急性呼吸道症候群、2009年的新型A型流感，今年更出現新冠肺炎疫情。從防疫科技發展目標來看，目的是加強各國疫情監控、加強病原探索、確認與定序、預測國際航線擴散途徑、強化邊境檢疫，及研發快篩、藥物及疫苗等方式。

陳建仁說，現在醫療院所也發展出自動化與智慧化裝置，以避免感染。譬如，現在零接觸的負壓病房，透過AI遠距監控問診、全時生理監測，及熱影像體溫異常監測，「零接觸就可以達到很好監控的目標。」

另外，研發單位也做出正壓式檢疫亭，可以快速組裝完成；醫院也有自主移動機器人，可以協助病房清潔、消毒，或是運送檢體、餐點與物品等。

陳建仁說，像是台灣進行居家隔離、居家檢疫，也成功運用資通訊技術，包括電子圍籬系統，還有居家檢疫相關數位系統，讓在家隔離者也可以得到關懷與照顧。另外，台灣人工智慧實驗室也開發出社交距離APP，用設備的藍牙訊號計算人與人之間的距離，同時也能保障個人隱私。

(工商 )