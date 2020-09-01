美國在台協會（AIT）日前解密2則與對台軍售有關的電報，明列對台六項保證，也說這始終是美國對台及對中政策的根本要素。對此，國民黨國際事務部副主任兼發言人何志勇表示，美國在此時機點解密重申立場，是在和對岸釋出訊息，一旦中共持續增加軍事行動，美方也會比照提高對台軍售質和量，面對區域情勢緊張升高，呼籲蔡政府積極促成三方建設性對話以降低風險。

何志勇說，國民黨一向支持美國對台軍售，以確保台海和平。而美國的「一個中國」政策，是基於「中美三個聯合公報、台灣關係法及六項保證」，至今並無改變，但此時機點解密重申立場，是在跟對岸釋出訊息：一旦中共持續增加軍事行動，美方也會比照提高對台軍售質和量。

何志勇表示，面對區域情勢緊張的氛圍持續升高，就會有更多擦槍走火的風險，台灣要依靠自身的國防能力，達成嚇阻的效果，但執政黨也應避免戰爭的發生才是。台灣應積極促成三方建設性對話，降低風險。蔡英文總統日前也說，要避免擦槍走火，可見民進黨政府已看到潛在危險。

何志勇強調，國民黨歡迎美國的軍售，但是台灣不分黨派應該持續朝向國防自主的目標邁進。

(中時 )