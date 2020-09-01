駐日代表謝長廷1日在東京接受台灣駐日媒體聯訪，被問及對台灣開放美牛、美豬進口的看法時表示，「在野就是我監督你，我反對你，這個我也可以了解，在野黨通通支持你就不叫在野黨，但是在野黨到一個極限也要節制，不然你未來也要執政嘛，除非你說我是不可能執政，你才無限上綱。」

謝長廷說，「慢慢跨進世界時，就必須遵守世界組織的規則，譬如說，為什麼日本會進口美牛或美豬，要進到這種自由貿易層次的時候，必須廢除一些貿易障礙，那我們台灣也是一樣。」

謝長廷指出，現在他們說當年為什麼反對？核電、三通等很多政策都這樣，在野黨反對，這就是民主的功能。有機會執政才知道，要進國際組織，人家就先要求入場券，關稅問題、貿易障礙問題，這些我們國人也要慢慢知道。為什麼歐盟、澳大利亞、加拿大、日本等先進國家都會進口美牛，就是互相，這是一個國際規則，你可以不買，可以不吃，但你不准人家進口，否則就會被認為是設立障礙，那要參加國際自由組織，當然人家就會刁難你。

有關日本東北食品的進口問題，謝長廷表示，我們當然遵守公民投票的結果，包括以前國民黨執政時也承諾說要用科學方法來解決這個問題。我們也經過大概一百萬次的檢驗、抽查，也有委託學術機構來日本自由採購樣品回去檢驗。那如果科學上證明沒有問題，我覺得就應該按照科學的結果來處理，不應該再加上太多政治考慮。

(中時新聞網)