捷克參議院韋德齊議長（ Miloš Vystrčil）率團訪台；蔡英文總統今(1日)在臉書表示，她要謝謝遠道而來的捷克朋友，你們的視野和決心，帶給台灣莫大的鼓舞。「沒有錯，台灣從來就不會孤單，只要我們堅持信念，抬頭挺胸，我們必然會贏得世界的尊敬。因為我們是台灣人」。

總統晚間臉書發文，這幾天，捷克參議院韋德齊議長（ Miloš Vystrčil）率團訪台的新聞，受到舉國的關注。

她表示，很榮幸，在朝野政黨共同支持下，可以邀請到韋德齊議長在國會殿堂發表演說，彰顯出台灣、捷克對民主自由精神的共識。

她指出，透過「台捷經貿投資論壇」（Taiwan-Czech Republic Economic, Trade, and Investment Forum）的舉辦，也見證了智慧城市與AIoT、創新創業、智慧機械等三項合作備忘錄的簽署。台灣和捷克的產業界，將會互相媒合商機，一起拓展國際市場。另外，在文化、觀光、金融、交通等事務上，捷克訪團也和我們有熱絡的交流。

(中時 )