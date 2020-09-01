高雄14歲少女失蹤案，引起全台關注，主嫌羅姓男子透過網路，誘騙少女自行搭車北上前往新竹，面試所謂的「手遊陪打」工作，卻遭到羅男囚禁在密室中長達66小時。這並非羅男第一次對少女下手，過去擔任保全時期，曾利用職務之便，強迫少女換上肚兜等情趣衣物，接著下藥迷昏，成功性侵還拍下各種性交猥褻照，一審被判合併刑期10年。

羅男當時是一間保全公司區經理，負責應徵面試工作，因此利用人力銀行網站搜尋未成年少女，再用經理身份假裝要找工讀生，2018年5月5日，羅男找來1名未成年少女，前往新北市住處假藉要拍照，期間拿混有「美托咪定（medetomidine）」的動物用麻醉藥品飲料給少女飲用，之後要少女到廁所換實習制服，沒多久藥效發作少女昏睡，羅男乘機脫掉去少女內褲性侵，還用手機拍下過程。

同年5月26日，羅男以同樣手法，拐騙另1名少女在新北板橋捷運站碰面，接著載回住處，要求少女在制服內穿肚兜、絲襪等情趣衣物，佯裝要拍試用照，待少女藥效發作昏迷，同樣脫去內衣褲，以手機拍攝少女私密處，但當下並未被性侵；但羅男開車載少女回家途中，見對方再度昏睡，隨即將車子停路邊，到後座手淫，接著把手上精液倒進少女嘴裡，同時用手機錄下，最後載少女到汽車旅館性侵得逞。

之後被害少女家屬報警，警方在羅男工作的保全公司查扣手機、情趣內衣，並在家中查獲麻醉藥品、絲襪等證物。法官審理此案，認為被害少女不到16歲，羅男卻利用經濟壓力、找工作，以下藥方式性侵，影響被害人身心發展，雖然羅男與被害家屬達成調解，相當程度彌補被害人損害，但犯行重大，最後依2罪「使少年被拍攝性交及猥褻行為之照片、影片」，各判處7年6月，合併刑期10年。

(中時新聞網)