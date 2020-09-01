大陸外交部今天再度猛烈美國務卿蓬佩奧指控大陸竊取資訊，發言人華春瑩對此火力全開表示，在網路安全問題上，蓬佩奧每天都在撒謊，事實上美國才是在全球各地竊取電信資訊的大戶。

針對媒體提問有關蓬佩奧受訪時指稱要防止TikTok使用者資訊落入中共手中，大陸外交部發言人華春瑩表示，蓬佩奧國務卿的確很好地在踐行他在德克薩斯大學演講那句著名的「我們撒謊、我們欺騙、我們偷竊」，他是個很好的案例。在網路安全問題上，他每天都在撒謊。

華春瑩說，美國一直是全球頭號電信竊密大戶。美國國家安全局長期強迫電信運營商提供資料。如十幾年前的「無邊界線人計畫」(Boundless Informant)等監聽專案暗中盜取資料，法國《世界報》曾報導，美國在法國至少竊取了6250萬部手機的數據。

在應用程式上，美國才是是操控手機應用程式進行竊密的慣犯。華春瑩指出，根據“棱鏡門”事件披露的資料，美國國家安全局長期透過應用程式挖掘資料情報。推特、臉書、YouTube、Skype、谷歌地圖甚至手機遊戲「憤怒鳥」都被迫選擇了合作。美情報部門還利用手機應用程式商店竊密，美國家安全局和「五眼聯盟」情報部門合作「怒角計畫」（Irritant Horn），也就是利用谷歌的應用程式商店Play Store，向手機中植入間諜軟體或破解程式漏洞，以此竊取大量資訊。另外還有美英合作的「強健計畫」（Muscular），頻繁侵入谷歌和雅虎的雲伺服器，收集了上億條私人資訊。

華春瑩表示，美國還對中國大陸使館網路進行竊密，入侵歐亞海底光纜，並攻擊他國技術專利機構的網站。美國不只在其他國家使領館安裝監聽設備，其中情局(CIA)甚至買通瑞士的加密設備公司，讓該公司加密設備為其竊取120多國的機密。

她最後總結稱，人應該有起碼的誠信和廉恥心，面對這些鐵一般的事實，希望美國那些高官們立即停止抹黑中國。

(中時新聞網)