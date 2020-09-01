蔡英文火速拍板進口萊劑（瘦肉精）美豬美牛，但各界爭議不斷，尤其對食安的質疑聲浪大，如今卻有醫護人員爆料，傳出衛福部醫福會施壓部內醫院從今起發布食用美豬牛、瘦肉精、萊克多巴胺等新聞稿或訊息，為該政策背書，還要求每天回報發布狀況。衛福部醫福會執行長王必勝坦言，有找部立醫院院長傳達，希望以口頭方式讓部立醫院宣達政府政策，並強調「不是逼、也沒有施壓」，只是希望透過衛教，提供民眾正確觀念。

昨天有醫療人員爆料，各部立醫院接連發出瘦肉精相關新聞稿與訊息，內容不約而同的都像在為美豬食用安全背書。有醫療人員指出，是因為衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會31日寄發「重要急件」E-mail要求各院從9月1日起每天至少發出1則有關政府開放美豬牛相關政策的醫學觀點論述，無異變相要求各醫院為美豬背書。

對此，王必勝證實，確實有找各醫院院長，希望幫忙以「衛教」方式向資訊說明清楚，他表示，部立醫院是衛福部所屬醫院，公家原本就有責任把事情說明，而現在外界對於美國萊劑豬、牛訊息很亂，因此希望從學理臨床上來告訴民眾正確知識。

「絕對不是逼和施壓」，內容上也沒有規定要怎麼宣導，而是「類似」口頭說明，沒有發 急件。

王必勝說，過去包含配合長照政策、新冠肺炎防疫的事情也是，都會這樣建議醫院幫忙衛教，傳達下去後，醫院就會配合辦理，但講的比較具體來說，請他們自己發揮想配合的內容。

明明主管美豬、牛的機關是衛福部的食藥署，事實上，不止部立醫院，衛福部齊下的疾管署也被傳達要幫忙宣傳，食藥署、疾管署網站上都有豬美、牛說帖，等於所有機構都要幫萊劑美豬美牛背書。

(中時 )