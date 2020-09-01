總統蔡英文28日奇襲式宣布含萊克多巴胺(Ractopamine)美豬明年元旦開放進口，國人食安與豬農衝擊躍上檯面，農委會主委陳吉仲今(1)日晚間參加公視「有話好說」節目專訪，表示政府已經做好萬全準備，雖然爭議不斷，但對於各界批評將概括承受。

陳吉仲今(1)日晚間參加公視「有話好說」專訪，表示有3點很重要，即安全風險評估、風險溝通及風險管理，做好上述3項才會讓食安無慮。

相關風險評估衛福部已在2019年完成，風險溝通部分正在跨部會正在進行，而風險管理部分則是所有豬肉、加工品、散裝食品都要強制標示產地來源國，供消費者確認。

主持人陳信聰問到，2016年農委會報告指出，如果開放含瘦肉精美豬進口，豬農損失至少達143億以上，為何政府現在卻拍胸脯說沒有影響？既然蔡政府信誓旦旦說不影響，為何要有養豬基金100億？

陳吉仲回答，那是當年520之前的評估報告，過去假設若進口萊豬成本價格會少10％，但現在時空環境不同不可能發生。

陳吉仲強調，100億可以拿來升級台灣養豬產業競爭力，例如密閉式或水簾式養豬場，不是拿來做產業衝擊補償，未來將整合養豬協會理事長們意見，基金用途預計兩周內就可定案。

陳吉仲說，台灣溫體豬市佔率70％、冷凍台灣豬21％、冷凍進口豬8％、美國進口豬1％，台灣豬整體市占9成，自2002到2019年國內豬肉自給率達9成，評估美國冷凍豬肉的增加幅度有限，台灣本土豬競爭力還是比較強，因此不會受影響。

至於外界批評這次蔡總統以行政命令闖關，在程序上大有問題，陳吉仲回應，若平常沒準備，28日就不會宣布要開放，剩下4個月將盡全力消除國人疑慮，所有的批評責難都將概括承受。

對於陳吉仲的說法，收看直播的網友紛紛表示「風險溝通不是在行政命令之前，而是政策宣導？」 「散裝強制標籤根本做不到」「防這麼多那幹嘛還進口？」「陳跨時空打臉自己」。

(中時 )