可以幫企業留才、穩股價，又可讓員工累積財富「摸蛤仔兼洗褲」的「員工福利信託」亦成為金管會「信託2.0」重點推動項目。金管會主委黃天牧1日指出，為加速我國勞工退休經濟自主、強化退休準備第三支柱，將透過「納入公司治理評鑑指標」及「研議合理稅制環境」等措施來推動，也就是有員工福利信託的公司可在公司治理評鑑中加分，最快2021年上路。

銀行局統計，截至2020年6月30日，已有13家金控、3家銀行實施員工持股信託，規模達229億元，金控部份除了國泰金、華南金、國票金沒有實施之外其餘金控皆已實施，但新光金過去是針對高階主管才實施員工持股信託，今年開始全面實施，而銀行目前只有台企業、台中商銀、遠東銀行有實施。

不過，銀行局指出，國泰金控、華南金已計劃要實施，而國票金在成立樂天國際銀行後也可實施。

為了推動該項目，金管會正積極研議合理稅制環境。銀行局長莊琇媛指出，稅制分二部份，一部份是公司稅負優惠，也就是假設一個員工提撥1,000元到員工持股信託，現行是可從「薪資費用」扣除，信託業者提出希望可扣到1,100元；另一部份是員工稅負部份，假設員工持股信託從3萬元薪水裡扣3千元，希望這3千元可以遞延課稅，暫時不要放薪資所得裡扣所得稅，而是等領退休金時再課。

證期局則表示，員工持股信託就是公司鼓勵員工去買自家的股票，有點類似幫員工儲值未來退休金的準備，若2020年可納入公司治理評鑑指標，就有望成為明年評分加分項目。

莊琇媛感性說，對於信託，「我剛開始沒太大感覺」，但後來聽到金融業者提到，「客戶漸老了，不再積極投資，接下來怎麼發展業務？」表示業者看到客戶的需要，信託不只是責任還是一個商機，因為客戶要願意把財產託給金融機構數十年、數百年，照顧自己與子孫，就代表對該機構有很大的信賴，就非常有感覺。

(工商 )