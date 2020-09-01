天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤認為，宣德（5457）股價已反應營收強勁增長，然市場忽視三大潛在風險：高估垂直整合對利潤貢獻、高估蘋果業務成長性、低估華為禁令影響；這也是繼郭明錤掀起外資圈玉晶光（3406）論戰後，再將矛頭對向另一電子人氣指標股。

宣德股價8月以來漲勢凌厲，月中更首度獲得外資納入研究範圍，在摩根大通證券科技產業分析師楊維倫的加持下，股價自初評最多漲逾二成。不過，郭明錤此時提出不同觀點，再闢外資圈熱門股多空爭辯新戰場。

郭明錤正向看待立訊精密的蘋果新事業增長，然而，新事業增長需要立訊精密的龐大投資，故在立訊精密與宣德垂直整合合作上（如：AirPods Pro、iPhone、Apple USB-C線材等），大部分利潤將由立訊精密取得，當面對蘋果砍價時，宣德承受的壓力亦較立訊精密高。

因此，宣德的營收規模將隨立訊精密增長，但毛利率、獲利、每股純益成長將低於市場預期，天風國際證券預估，宣德2021、2022年每股純益僅分別年增15～20與10～15％，大幅低於市場預期的成長50～60與40～50％。

其次，郭明錤認為，立訊精密的AirPods Pro與USB-C線材市占率成長有限，且5G毫米波iPhone出貨量將低於市場預期，市場高估宣德的蘋果業務成長性。

再者，華為是宣德主要的非蘋果手機客戶，市場低估了當華為智慧機競爭力衰退，對宣德的非蘋果USB-C與Android智慧機業務，都將有負面影響。

(工商 )