全球三大名表之一AP愛彼表1日宣布，將與英國夢幻高訂時裝品牌Ralph & Russo開啟合作關係。愛彼將配合Ralph & Russo品牌今秋2021年春夏系列時裝發表，搭配最新推出的皇家橡樹與皇家橡樹概念系列錶款走上時尚伸展台。

愛彼執行長Francois-Henry Bennahmias指出，愛彼一直以來都在發展跨界合作，藉此引燃工匠的創造力，此次與Ralph & Russo是自然形成的合作關係。有趣的是，愛彼也察覺現實生活中，已經有顧客多次將AP的腕錶搭配Ralph & Russo的服裝。

英國品牌Ralph & Russo由Tamara Ralph和Michael Russo共同創立，成立十年不但成為巴黎高級訂製公會一員，其高級訂製服備受皇室、名人喜愛。 Tamara Ralph和Michael Russo亦指出，他們一直是AP的忠實愛用者，除了對品牌的喜愛之外，也感受到彼此之間的緊密關係與一致性，因為我們都相當投入毫不妥協的工藝製作，也致力創造經得起時間考驗的獨特風格。由於各自擁有相同的核心價值與性格，這只是長期合作的起點，並希望今年秋天能與愛彼共同走上伸展台。

Ralph & Russo 與擁有145年歷史的愛彼今年秋天的相遇將提供獨特的視角，看見高級鐘錶世界與奢華時裝之間的自然合作。精湛工藝仍然是兩個品牌的核心，結合創新設計與古老技藝的技術精確度，透過獨特的情感語言，凝聚世界各地的人。

(工商 )