行政院副院長沈榮津今（1）日表示，政府積極在半導體業人才培訓等方面給予協助，希望能將半導體先進製程留在台灣；台灣半導體產值2.6兆元，未來為維持領先趨勢，還會再投資2兆7,200億元。

沈榮津指出，除了產業、商業導入智慧化，地方政府也在推動智慧城市，台灣藉由數位轉型，可以提升產業、城市和國家競爭力。

中華軟協今天舉辦「數位應用週暨創新數位應用館開幕典禮」，沈榮津、經濟部工業局局長呂正華等人出席。沈榮津致詞時表示，疫情推動數位化，製造業沒辦法到國際供應鏈現場，就透過手上手機，即時掌握生產動態，餐飲業則因為民眾不敢出門，導入數位訂餐送餐。

因應疫情，沈榮津說，國際供應鏈生態系做了很大的調整，這段時間台灣產業界應變計畫做的不錯，尤其美中發生貿易摩擦，美國對在中國生產的商品課徵25％懲罰性關稅，政府啟動歡迎台商回台投資行動方案，高階製造中心在台灣重新定位，中低階則往東南亞布局。截至8月21日，目前投資台灣三大方案已吸引615家企業，投資金額約1兆830億元。

沈榮津說，不僅是製造業、服務業導入智慧化，地方政府也在推動智慧城市，如智慧交通、數位防疫等，台灣藉由數位轉型，可以提升產業、城市和國家競爭力。

(工商 )