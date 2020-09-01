行政院長蘇貞昌今（1）日視察桃園鐵路地下化辦理情形時表示，總統蔡英文有交代，桃園鐵路地下化中央要扛責，負擔75％、約786億元，且要與桃園捷運同時施工。

蘇貞昌今天偕同交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦，至桃園市中壢區後火車站，視察桃園鐵路地下化辦理情形。蘇貞昌致詞時表示，當初桃園鐵路要立體化，中央只要負擔199億元，但桃園鐵路地下化總金額就要1,048億元，因此，中央從負擔199億元增加到786億元，中央如果不幫忙，「地方寸步難展」。

蘇貞昌說，桃園鐵路要不要地下化，關係到桃園市要不要縫合、前後站要不要變成像板橋火車站那樣的大站。他說，國家建設要有遠見、魄力，「建設留在那裡，選舉不一定每次贏」，做建設的人不必計較出多少力，要看是不是對國家、人民、地方有利。

蘇貞昌說，他和蔡總統的故鄉屏東，高鐵要從高雄延長到屏東，「才500多億元就被罵翻，說沒有錢、浪費」，但桃園鐵路地下化要1,048億元，是500億元的兩倍多。

蘇貞昌指出，中央對地方的支持，遠超過統籌分配稅款幾億幾億的計較，何況蔡總統最重視地方建設，從她上任以來，中央補助給地方的統籌分配稅款每年增加，已經增加到640多億元。

蘇貞昌表示，蔡總統特別交代，桃園鐵路地下化，中央無論如何都要把這個機會扛起來，負擔75％、786億元，「但是未來土地回收如果有賺錢，也要照比例回饋給我們（政府），帳要算清楚」。

蘇貞昌指出，桃園鐵路地下化與捷運要同時施工，今年2月他與鄭文燦視察桃園捷運綠線延伸到中壢時，「我那時候講要蓋快一點，不然等你總統當完都還沒有通車」。

蘇貞昌說，也因為桃園的進步，能讓台北、新北與桃園變成一小時生活圈，桃園可以展現後來居上的機會，也讓人民見識到國家建設的魄力。

(工商 )