家屬提供案發現場監視器畫面給媒體，質疑案情不單純。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

家屬提供案發現場監視器畫面給媒體，質疑案情不單純。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣布袋鎮張姓男子上月24日遭百公斤重的陳姓男子從後方揮拳，倒地後頭部撞到牆壁不治身亡，事後家屬向媒體投訴，指死者當天是為了調解友人糾紛才到場，不知為何會無辜遭陳男攻擊，怒批陳男攻擊人的後腦根本是想致人於死。

根據檢警說法，張姓死者8月24日晚間和沈姓友人喝酒聊天，過程中為誰養的牡蠣比較好起口角，沈男急CALL陳姓友人到場助陣，沒想到百公斤重的陳男對死者揮拳，害他撞牆倒地，因顱內出血而死，不過家屬卻向媒體投訴，表示實情並非如此。

家屬表示，48歲張男從事窗簾工作，在案發現場的廟宇當志工，與49歲沈男等人是舊識，但不常一起喝酒，當天死者是為了調解沈男和另一名周男的紛爭，才受邀一起吃飯喝酒，晚餐一行人回廟裡繼續談事情，不知何故起紛爭，沈男就叫陳男到場，沒想到公親變事主，張男竟因陳男的一拳而死。

家屬指控，陳男重達百公斤，與死者根本不認識，只因被沈男叫到現場就不分青紅皂白往死者後腦重揮拳，導致死者往前傾倒，重摔撞牆重傷不治，痛批陳男根本就是想致人於死。

張男家屬對於沈男等人說法存疑，質疑沈男涉教唆殺人，但檢警初步認定陳男無故意殺人意圖，另沈男是否涉教唆、有待調查釐清，日前檢方訊後已依傷害致死罪諭令陳男10萬元交保。

https：／／youtu.be／FuECR-QqeCo

(中時 )