內政部長徐國勇今天走上街頭宣導9月1日起實施「路口安全大執法」，但大執法5大項目中，3條罰車、2條罰人，引起部分網友不滿，在徐國勇臉書留言，還有人嗆，行人罰3百，車輛罰破千，重罰駕駛、輕罰行人，有哪個行人會理你？

徐國勇今天上街頭宣導加強取締重點路口執法，5大重點包括汽機車不停讓行人；車輛轉向不暫停讓行人優先通行；汽機車闖紅燈及紅燈右轉￼行人未依規定行走行人穿越道；行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路。

不料，許多駕駛人不滿，在徐國勇臉書留言，說台灣有些人過馬路走斑馬線時，是用散步滑手機！因汽機車都得讓！

也有網友說，友善道路，行人優先很好。大部份開車的人現在經過十字路口、斑馬線都會減速禮讓，但只有重罰開車的人，卻輕罰行人、騎腳踏車的人，根本不能徹底解決問題。試問如果開車的被行人撞上，是車子倒楣？沒禮讓嗎？還是行人違規？

網友留言意見眾多，還有人抱怨，不走人行道的 闖紅燈的行人也很多啊 ！很多人把那隻斑馬曬在哪裡， 直接穿越。

依道路交通管理處罰條例規定，汽機車若不停等禮讓行人，可罰1200元以上3600元以下；汽機車闖紅燈罰1800元以上5400元以下；紅燈右轉罰600元以上1800元以下；若不禮讓視障人士或導盲犬，更將加重處罰。行人沒走行穿線則可罰300元。

(中時 )