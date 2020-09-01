含瘦肉精（萊克多巴胺）的美豬開放進口，有人認為，看清楚標示，「不吃、不買就好了嘛！」但睜大眼就避得開嗎？除了絞成碎肉難分辨之外，專家指出，不同的人，對於含瘦肉精的美豬，安全攝取量其實不同。

雖然萊克多巴胺經研究證實，只要在安全劑量之內攝取，不會對人體產生重大危害，不過馬偕紀念醫院營養師趙強認為，最大安全攝取量的概念並非人人適用。「絕對會有一群人，比較敏感的族群，不需要吃這麼多的量就會出事，」他說。

政府宣稱「將選擇權交給消費者」的同時，背後的管理、查核、懲處等配套機制若未能完整到位，光靠民眾自己，很難為自己的食安、健康把關。

對於普羅大眾來說，如果不想吃到美豬、美牛，幾乎只有「看產地標示」一途。如同已行之有年的美牛政策，有很多餐廳會張貼店裡使用的是「美國牛」或「澳洲牛」標示，但問題在於，標示究竟正不正確，這和前端的管理有關。

一位畜產專家私下透露，雖然訂有規範，但幾乎沒有人力去查驗標示對不對，這是目前台灣肉品規範的漏洞；然而，可以持續追蹤把關的產銷履歷和CAS系統又因為紀錄繁瑣、加入認證還得要另外花一筆錢，因此不是每個農友都願意做，「但這又極其重要，因為從外表是完全無法分辨美豬或台灣豬，民眾完全得靠產地標示。」

他也指出，早自2005年開始，台灣就已開放美國豬肉進口，但是是允許不含萊克多巴胺的美豬進口，因此國人其實早就一直有在吃美國豬肉，「有人問我美國豬肉跟台灣豬肉哪個好吃，我只能說，大家都吃那麼多年了，有誰吃得出來嗎？」

或許得要在美國和台灣都待過一段時間，熟知兩地豬肉口感差異，才能夠稍微分辨。赴美求學、工作10幾年後回台創業6年的營養師林雅恩描述美豬的口感：「肉質比較柴，也說不上是不是腥味，烹調上比較不適合中餐的做法，因為光淋醬油或灑鹽還是不太能蓋掉肉質柴硬的狀況、也無法入味。」

對於經常自煮的人來說，上菜市場選擇溫體豬回家烹調，要避免買到美豬「冷凍肉」或許還不算太困擾，林雅恩也認為，在超市選購肉品，由於包裝食品的標示比較完整，也算沒什麼問題，「但是到餐廳、小吃、夜市、攤販等地吃到的豬肉究竟產地在哪裡，就看老闆良心了。」

或許正是回應眾人質疑，食藥署在28和31日連續兩個上班日一口氣公告和預告3項措施，都預計在明年元旦和美豬、美牛開放同步上路。

1. 公告「散裝食品標示規定」：含牛、豬、雞的散裝食品須標示原產地，以牛肉或牛可食部位為原料的業者須同步標示屠宰國。

2. 預告「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」草案：含豬肉及豬可食部位原料的包裝食品，須在容器或外包裝以中文顯著標示該原料的「原產地（國）」，並強調應以「屠宰地（國）」做為標示依據。

2. 預告「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」草案：除了包裝食品，餐廳、小吃店等直接供應飲食的場所若有販售豬肉餐食，也應標示豬肉及豬可食部位原料的屠宰地（國），且應以中文顯著標示在卡片、菜單、標籤或標示牌等足以明顯辨明的地方；以標籤、菜單註記，字體不得小於4公分，以其他標示型式者，不得小於2公分。

不過，草案中並沒有明確說明「直接供應飲食場所」究竟包括哪些場所。

教育部在第一時間（28日）就函請各級學校供應膳食，一律要採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮食材。（圖片來源：康健資料）

不過，仍然有些族群無法自主選擇要吃國產或進口豬肉，而且他們正值成長發育期、必須更加重視攝取營養和安全的食物，那就是國中小學生的學校午餐。

為釋外界疑慮，教育部在第一時間（28日）就函請各級學校供應膳食，一律要採用國內在地豬肉、牛肉等生鮮食材，而且中央也早從107學年度全面實施，推動學校午餐採用國產可追溯生鮮食材（三章一Q），補助學校午餐每人每餐3.5元，以落實採用具國產生鮮豬肉追溯標章的生鮮畜產品。

不過，任職公立國小的第一線營養師指出，主要菜色中3道有2道的「主食材」符合三章一Q就可以獲得補助，一旦開放含藥美豬，半葷素的配菜，或是醃肉排、獅子頭等加工業者本來就做好的半成品，究竟用了哪一國的豬肉，恐怕很難掌控，加上大多學校都沒有設置駐校營養師可就近監督，而是採用「桶餐」的方式從團膳廠配送到各學校，「一個團膳廠每天出好幾萬人的餐，怎麼可能每天都有人去盯？很容易有漏洞，」她搖頭說。

更且，學校午餐餐費從30～60元不等，如此低廉的餐費真的足以全部採用相對價高的國產肉品嗎？會不會因為成本考量，讓美豬成了廠商的優先選擇？營養師憂心忡忡。

當然，消費者也不是什麼都不能做。畜產專業人士指出，如果不想購買進口肉品，可以透過4個方式挑選國產肉品：

1. 觀察產品有沒有標示產地，如果有第三公正單位認證確認更好。

2. 選擇有通過強制使用國產品的認證，例如產銷履歷、CAS認證，或是在超市挑選有標示國產及來源屠宰場之產品。

3. 至於包子、水餃、漢堡等混合肉類原料的製品，就有比較高的機會使用進口肉，待產地標示的法條上路，可在包裝或是販售該食物的地方找到原產地或屠宰國。

4. 主動向餐廳及販售業者要求提供國產肉證明，這也是刺激末端業者採用國產肉的方式。

(中時新聞網)