台中市標竿獎項「大台中少年英雄獎」開跑。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

群園基金會與群園關懷協會主辦「2020大台中少年英雄獎

」，獲勇德金質獎的劉柏岑，12歲因腦血管動脈畸形造成身體全癱，語言功能全失，求生及求知意願堅強不斷復健，熱愛生命的他，用唯一能動的手指敲鍵盤與外界溝通並重回校園，鼓勵病友與同學。

群園基金會董事長武興員表示，大台中少年英雄獎以弘揚孝、勇、仁、慧四大品德獎項，從2015年開辦至今，計推薦表揚金質獎、銀質獎、銅質獎及榮譽獎等超過7000名學生。

這群台中少年英雄是現代優秀少年楷模，藉由獎項，鼓勵更多擁有美好品德的青少年，進而影響整個大環境，讓功利掛帥的氛圍還原成更良善美好的世界，期待獲獎後的少年英雄，落實英雄獎的精神並發揮影響力。

群園基會為宣揚少年英雄的感人事蹟，為多名金質獎獲獎者拍攝故事影片製作成光碟廣為宣傳，2017年獲得勇德金質獎的劉柏岑，以自己的經歷鼓勵病友與同學，母親含淚訴說劉柏岑勇敢面對自身限制，還能打扮成耶誕老人到醫院慰問病友，樂觀鼓勵同學與病友。

去年榮獲勇德楷模的林柏辰，由外婆一手扶養長大，家境清寒、父母缺席及課業不佳的種種挫折，求學過程中曾一度放棄自我，後來他下定決心不看電視、不用手機、不玩電腦

，努力考上沙鹿高工，以優異成績獲選「台電養成班」培訓

，還考上台電工作。

林柏辰今年統測成績原可上台科大、北科大，但為了幫忙家計，選擇先進入職場。群園在服務時發現柏辰的懂事與體貼外婆的心，相較時下青少年更屬難能可貴，推薦柏辰參加「孝行獎」選拔，今年8月獲得台中市政府表揚。

獲得2019年仁德楷模肯定的胤程，努力學習也樂於付出，主動將自己在服務中的學習成長分享給同學，並且號召同學一起參與，因公益服務而成長的他變得積極熱情，胤程擔任學生會會長期間，帶領夥伴們前往各社福機構服務，協助整理環境，也到安養機構關懷長者，運用年輕人愛用的APP與長輩們同樂。

投入服務過程裡，將每一次服務都當成是學習機會。胤程說：「從服務中感受到被需要，從付出中瞭解生命價值，看到自己可以付出的光亮!」今年他也獲選第20屆「保德信青少年志工菁英獎」全國前三十名傑出志工。

專屬台中市青少年的標竿獎項「2020大台中少年英雄獎」即將受理推薦，連續六年由群園基金會與群園關懷協會主辦

，台中市政府社會局、教育局、警察局、文化局協辦，歡迎各級學校、社福單位及政府部門推薦具有孝、勇、仁、慧任一特質、年滿12至18歲的台中子弟參與，推薦日期自9月1日起至10月31日止。

(中時 )