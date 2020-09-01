標普500和道瓊指數剛結束了1986年來的最佳8月表現後，道瓊指數周二(1日)開盤後下跌超過百點，而在本周一才剛拆分完股票的特斯拉與蘋果，股價也較前幾日相比走弱，在開盤上漲幾分鐘短暫衝上500美元關卡後翻黑小跌。

截至台北時間1日晚間9點40分，道瓊指數跌勢收斂，下跌60.51點或0.21%、暫報28,369.54點；標普500指數上漲1.52點或0.043%、暫報3,501.83點；那斯達克指數上漲62.96點或0.53%、暫報11,838.42點。

特斯拉宣布，將增發約50億美元的股票，特斯拉股價盤前由紅翻黑，開盤後股價平盤震盪，較前幾個交易日的漲勢稍微疲弱，股價下跌7.23美元或1.45%、暫報491.09美元。美股的權值股在8月創下連續第2個月上漲、漲幅達7.6％，是1984年以來的最大8月漲幅。標普500指數也連續第5個月上漲，創下1986年以來的最佳8月。代表科技股的那斯達克指數則是在8月上漲9.6%，創下自2000年網路泡沫破滅後最佳8月表現。

至於蘋果仍維持漲勢，上漲2.32美元或1.79%、來到131.36美元。稍早消息指出，蘋果已經要求供應商今年供應7500萬支5G iPhone，數量跟去年差不多，顯示儘管新冠肺炎疫情導致全球經濟衰退，蘋果產品的需求量仍未減少。

不過，新冠肺炎疫情仍影響到出貨狀況，讓蘋果秋季發表會預計延遲到10月，屆時蘋果將發表4款支援5G的新手機，消息人士透露，蘋果預測新iPhone今年出貨量有機會衝上8000萬支。蘋果也證實，今年新一代iPhone SE將由緯創在印度的廠區代工生產組裝，也印證蘋果想建立一條非陸供應鏈的想法。

(中時新聞網)