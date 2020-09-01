開學了，但數百名白羅斯學生正在串連罷課，他們響應流亡中的反對派人物蒂卡哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）呼籲，要求舉行新的總統選舉，並要求現任總統亞歷山大·盧卡申科(Alexander Lukashenko)應該辭職。

路透社報導，白羅斯總統選舉在8月初就結束，但是卻引發持續的政治抗爭，從群眾每天的上街頭陳情，到國營公司的罷工，最新的發展是，學生也在串連罷課。盧卡申科否認選舉舞弊，儘管受到西方制裁的威脅，但他絲毫沒有退縮的跡象。

白羅斯學生抗爭現任總統，遭到警方逮捕。(圖/美聯社)

在8月9日的選舉中，許多國立學校擔任投票所，教師是選票計算員。選舉委員會表示，盧卡申科以80％的選票獲勝，已贏得第6個任期。

在明斯克的幾所大學外面，揮舞著反對派旗幟的學生在街上游行並收集簽名，呼籲盧卡申科下台。他們的行動很快引來警方的逮補，社交媒體上的影片顯示，一些學生的連署攤位被警察取締，學生也被拘留。

反對派領袖蒂卡哈諾夫斯卡婭的團隊說，年輕人表現出他們的愛國心，他們瞭解即使身為學生，也不能置身事外。

盧卡申科總統在星期一視查西南部巴拉諾維奇市（Baranovichi）的一所職訓學校，在訪問期間，他強調「多事的夏天已經過去了，現在該是向前看、創新的時候。」

盧卡申科將抗議者描述為「來自國外的老鼠」，他認為抗爭者是外國勢力在介入內政。

波羅的海三國-立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞，已對盧卡申科和其他29名白羅斯官員，下達了旅行禁令，也就是不受歡迎人物。

歐盟也打算這樣做，但預計將把盧卡申科排除在外。西方國家大多持謹慎態度，因為他們還要顧及俄羅斯可能的行動。

盧卡申科揚言，若是外國勢力持續不退，將要以切斷其國家的歐洲過境路線，做為對那些不友善國家的報復。

(中時新聞網)