網紅「館長」陳之漢遭人開3槍，送醫手術後脫離險境，不少政要也紛紛前往探病，「港湖女神」高嘉瑜更是直接在病房高歌一曲「隱形的翅膀」，讓館長表情逐漸「母湯」，慘遭網友惡搞，表示根本是「劫後瑜聲」。

高嘉瑜今天(1日)到醫院探視館長，直接在病房高歌隱形的翅膀，館長是滿臉尷尬，但仍打趣說「我覺得我快好了」，但當高嘉瑜唱到副歌飆高音時，館長終於忍耐不住，露出「母湯」表情，連攝影師都忍不住偷笑。

事後館長在臉書PO文，幽默表示：「吟遊詩人施放治療術」，網友紛紛留言：「胖虎開大絕了」、「館長要坦好魔王，不然我們會滅團」、「本來要3公分聽到變3公釐」、「趁著館長腳受傷，跑不了的時候...殘忍」、「上次是物理傷害，這次是魔法傷害」、「阿館只能露出禮貌又不失尷尬的微笑」。

臉書粉絲團「台灣迷因 taiwan meme」也惡搞這一幕，貼出一張「劫後瑜聲」梗圖，更造句：「陳先生歷經槍擊案後以為一切已經結束，沒想到又碰到高小姐唱歌給他聽，真是禍不單行、劫後瑜聲」，笑翻網友們。

高嘉瑜病房內高歌，遭網友惡搞「劫後瑜聲」梗圖 (影音取自館長臉書)

(中時新聞網)