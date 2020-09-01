台灣人真的很愛買保單。壽險業前7月出現5張百億「神單」，即每張都吸金超過100億元，五張合計624億元，可蓋出一棟台北101大樓，但這樣成績已算近年「最差」。

今年7月1日保單大改款，壽險6月出現停售效應，保費遞延到7月，「補」出三張百億神單，分別是國泰人壽、中國人壽及台灣人壽的美元利變壽險，加上新光人壽6月就已破百億元的美元利變神單，7月亦有遞延，等於四張百億神單6～7成業績都在6月一次完成。

今年能創高銷售量的保單，都是美元計價利變型，一是因為新台幣強勢，推升保戶換美元的投保意願，二是美元保單利率遠高於新台幣保單，三是美元保單壽險公司不用扛匯率風險，投資去處又廣。

2020年到7月壽險市場共出現5張百億神單，唯一一張新台幣計價的是富邦人壽六年繳費還本傳統壽險「鑫鑽年年」，是去年底因責任準備金要調降1碼（0.25百分點）停售的保單，保戶追求最後的「稍高」固定利率保單，大量投保來不及進帳，所以保費遞延106億元到今年，等於去年12月這張保單單月就有155億元以上的業績，二年加起來共賣逾300億元。

而今年上半年保單責任準備金利率已比去年下降，又遇到新冠肺炎疫情，全球降息、投報率不佳，所以保單宣告利率又下降，所以真正屬於2020年的百億元神單，一直到6月才出現第一張，即新壽因業務員競賽加上保單7月1日要再降責準利率、增加死亡保障門檻等，6月銷售54億元左右，將其六年繳費美元利變還本險「美利金鑽」推上百億元神單之列。

新壽7月還有27億多元的保費遞延，到7月這張神單銷售新台幣128億元左右，排名第三高，有63％以上業績是6月一個月完成。

今年前7月第一名的神單是中國人壽的躉繳美元利變壽險「金美」，6月銷售42億元左右，有近64億元遞延到7月入帳，最終銷售148億元左右，等於有7成的業績在6月一個月完成，目前單張銷量排名第一。

國壽六年或10年繳費的美元利變壽險「祿美鑫」，6月進帳40億元，7月還有45億元，最後將保單推上百億神單，到7月底共銷售139億元左右，排名第二高，且等於也有61％的保費是6月談定。

最後擠入停售百億神單之列的是台灣人壽躉繳美元利變壽險「吉美福」，其6月、7月各進帳10億及9億元，停售效應並不明顯，5成左右的銷售在第一季高宣告利率時就完成。

(工商 )