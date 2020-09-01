政策智庫台灣經濟研究院9月1日起，升任兩位所長成為副院長，分別為研一所所長左俊德、研三所所長林欣吾，國際事務處亦更換為院長特助鍾錦墀代理，原任副院長郭勵誠退休，此項人事案是8月底台經院董事會所通過。

現任台灣經濟研究院長張建一，以及兩位新任副院長左俊德、林欣吾，全部都是內升，一改前任院長林建甫由台大經濟系借調、副院長為外部空降的舊式安排。無獨有偶，3位院長和副院長，也都保留原來所長的兼任，等於一致的「頭銜加量」，至於薪水有沒有加價，則看各主管及其團隊所承接的研究計畫而定。

新任副院長左峻德為美國Texas A&M大學經濟學博士，專業領域為產業經濟、科技政策、國際企業管理、再生能源產業、交通管理，除了研一所長職務亦兼任台灣經濟研究院研究調查中心主任。

新副院長林欣吾為國立台灣大學經濟學系博士，專業領域為創新政策與策略；創業政策；新興產業；競爭法；法令遵循；智財政策；產業經濟與策略，曾出任過公平會委員。

(工商 )