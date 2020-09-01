政府日前拍板開放含瘦肉精美豬進口，讓不少民眾反感，國民黨也大動作撻伐，但在網路上卻難見成效。對此現象，有粉專分析，這跟國民黨社會集體形象太差有關，並且是因為總統大選，才造成今天的局面，並直言，現階段國民黨要承認，帶不起輿論的事實。

日前民進黨政府以行政命令通過瘦肉精美豬解禁、開放30月齡以上美牛進口，因未經立法院審查，引起國民黨與民眾黨齊聲反彈。

臉書粉專「逆風的烏鴉」今(1日)在臉書貼文，評論「國民黨在瘦肉精美豬議題的困境」，分析指出，很少有議題是在完全持平的情況下開展的，大多數的議題會傾向對某一方有利，瘦肉精美豬進口議題就是其中的一個。且這個議題不但先天失衡，而且應該是巨幅向反對方傾斜。這對民進黨而言，就是個先天上會失分的題目，問題關鍵只在失分多少。

但國民黨是不是一定從這個「民進黨一定失分」的議題上得利？粉專直言未必得分的關鍵，主要有兩點：

第一，是國民黨帶輿論和網路的能量太低。假設瘦肉精美豬是支持二分，反對八分；但在國民黨帶動輿論的能力幾乎是零、甚至負分的情況下，八分要增加的空間不多，反而支持綠營的，可以用自己的能力把兩分往上代。就算無法打平，可能也可以把失分降到最低，比如說最後變成六分對八分或六分對七分之類的。

第二，更大的問題，是大概從去年開始，國民黨的社會集體形象太差。這種情況，在總統大選選完時到了頂點。於是造成的結果是，國民黨支持的，民意傾向反對；國民黨反對的，民意傾向支持。

分析認為，在這種效應下，國民黨大力反對瘦肉精美豬，最糟的狀況是可能適得其反。民眾因為「國民黨反對而變支持」，至少是「因為國民黨反對，而持保留態度」，不再對此議題高度關注或表態反對。結果就可能讓議題操作，全打了水漂。

分析強調，現階段國民黨必須要承認一個事實，即靠自己帶起輿論的風向不但不夠，而且可能和目的背道而馳。若未來不能結合民間力量，再有類似瘦肉精美豬這樣的議題，對國民黨加分可能也非常有限。

臉書粉專「逆風的烏鴉」今(1日)在臉書貼文，評論「國民黨在瘦肉精美豬議題的困境」。(圖/截自臉書)

(中時新聞網)