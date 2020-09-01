美牛、美豬新制將放寬，引起各界議論，相關規範到底有什麼改變？到底什麼是萊克多巴胺？吃了對健康有什麼影響？消費者能夠吃得安心嗎？《康健》整理相關QA，幫你解惑。

Ｑ：美牛、美豬進口新制放寬，到底改變什麼？

明年元旦將開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛。

1. 美牛進口，將放寬牛齡限制：原本規範僅開放30個月以下牛齡，明年元旦起，將開放30個月齡以上進口。

2. 美豬鬆綁進口標準，訂定安全容許值：過去規定美國進口豬肉不可使用瘦肉精，新規範則開放使用瘦肉精，但需符合萊克多巴胺濃度的安全容許值，肌肉0.01ppm、肝0.04ppm、腎0.09ppm、脂肪0.01 ppm。

新規範開放使用瘦肉精，但需符合萊克多巴胺濃度的安全容許值。（圖片來源：取自農委會主委陳吉仲臉書）

Ｑ：萊克多巴胺是什麼？會影響健康嗎？

為了讓豬、牛、鵝肉等動物體內的脂肪轉為肌肉，畜產業者會使用瘦肉精，也就是乙型腎上腺受體素，以提高動物的瘦肉比例。

而萊克多巴胺就是乙型受體素的一種，根據食品添加物聯合專家委員會（Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA）指出，萊克多巴胺在動物體內能快速排除。在國外上市使用10幾年來，在核准使用的國家中還沒有消費者產生不良反應的報告。

農委會主委陳吉仲指出，萊克多巴胺在國際上有公認的安全標準，只要符合標準，就不會有食安上的疑慮。舉例來說．在CODEX的容許量下，一般人要吃超過33塊200公克的肉排，而且要每天連續吃5～10年，才有可能會超標。

值得注意的是，儘管美國等的肉品出產國認為萊克多巴胺代謝快，不太有致人體中毒的風險，認為對人體沒有危害。但台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰提醒，如果人類服用過量萊克多巴胺還是有可能產生副作用，包括可能引發心悸、心血管疾病，甚至會立即出現噁心、頭暈、手顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀。

此外，瘦肉精非常耐熱，一般居家烹調像是煎炒、水煮、微波都不能消除殘餘。

蘇一峰還是建議民眾吃台灣豬肉和台灣牛肉，尤其是老人、孕婦、幼兒及心血管疾病患者，要特別注意食用美牛、美豬後，有沒有出現心血管副作用。

Ｑ：為什麼過去要禁用萊克多巴胺？

2006年中國大陸爆發民眾食用含另一種瘦肉精「克倫特羅（Clenbuterol）」豬肉中毒事件，讓瘦肉精安全性疑慮浮上檯面。因此2006年台灣將萊克多巴胺等多款瘦肉精列為禁藥，禁止國內養豬業者使用，也禁止含萊克多巴胺的豬肉進口。

衛生福利部2007年原本預計開放萊克多巴胺用於牛、豬，並訂定各部位殘留容許量標準，但引發國內養豬業者強烈反對而喊卡。

不過衛福部表示，從安全性資料顯示，萊克多巴胺毒性低，目前包括美國、加 拿大、澳洲、紐西蘭等 26 個國家（地區）登記核准，可合法添加於動物飼料中使用。

不過，國際上也並不是都同意萊克多巴胺的使用。歐盟法規反對所有非治療用途的動物用藥，因此萊克多巴胺也在禁用行列。中國大陸則因萊克多巴胺在停藥12小時後，在肺、胃及腸的殘留量仍高，而亞洲國家多有食用內臟習慣，潛在風險高，因此仍列為禁藥。

Ｑ：國產豬也會同步開放使用瘦肉精嗎？

開放含萊克多巴胺美豬進口，那麼國產豬會同時開放嗎？陳吉仲強調，絕對不會，因為萊克多巴胺在國內沒有任何藥品許可證，以後也不會核准申請，因此國內不可能開放使用萊克多巴胺。農委會也表示將有專案計劃，由直轄市、縣市政府及稽查人員執行牛及豬上市前的監測，持續監測國產豬肉及牛肉不得檢出。

嚴格遵守國際標準容許量，且保證國產豬絕不使用萊克多巴胺。（圖片來源：取自農委會主委陳吉仲臉書）

Ｑ：國人愛吃內臟，吃下萊克多巴胺的健康風險是否更高？對健康傷害會加劇嗎？

台灣人也常在小吃攤販點黑白切、下水湯，包括各式各樣的豬、牛內臟，吃下的瘦肉精恐怕也會提高。衛福部長陳時中也指出「美豬內臟會合理進口」。

負責撰寫衛福部食藥署「食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估」的成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，根據Codex規定豬肝、腎臟的最大殘留容許量，分別為40μg/kg、90μg/kg，高於肉品的10μg/kg，這是因為肝、腎是負責代謝毒物的器官，因此本來的殘留量就會較高。

李俊璋指出，經過風險評估，對於經常吃內臟的高暴露族群，尤其是坐月子的婦女，評估發現，如果每天吃一副肝、一副腎臟，就會達到每日容許攝取量89.9％，恐有過量危機，因此，仍建議產婦坐月子時儘量選擇國產豬內臟食用。

Ｑ：我怎麼知道店家使用的是什麼豬？

政府會要求包括超市、大賣場、餐廳、便當店、小吃店、傳統市場、攤販......等等所有的消費通路，不論是生鮮、加工或是餐飲食品，都必須強制標示進口肉品的產地來源國，政府也會要求餐廳及小吃業者標明豬內臟的產地，讓消費者有所選擇。消費者只要認明選購國產台灣豬肉，就保證絕對是100%不使用萊克多巴胺的高品質豬肉。

食藥署指出，標示應以中文顯著標示，業者可以卡片、標記或標示牌等型式，採懸掛、立牌、黏貼或其他足以明顯辨明方式。

新制和美豬、美牛同步從明年1月1日開始施行，若業者沒有依規定標示，可依食品安全衛生管理法處新台幣3萬至300萬罰鍰；若標示不實，可處4萬～400萬元罰鍰。

Ｑ：開放30個月齡以上美牛，食用有感染狂牛症的風險嗎？

過去會規定30個月齡以下才可進口，是因為一般在牛場出現狂牛症的月齡，約為39個月齡，因此30個月齡以下的牛肉較為安全，但如今經過飼養方式調整後，幾年下來狂牛症已大幅減少。「狂牛症近乎消失，對國人威脅不大，」台大獸醫系名譽教授賴秀穗表示，全球吃牛肉的人很多，但1994年至今，也僅累計300多名感染者，近年也沒有傳出狂牛症案例，再加上高風險部位如內臟、腦等都仍然無法輸台，即使開放美牛，基本上不構成肉品安全威脅。

目前世界動物衛生組織也已認定美牛風險被歸類為可忽略，因此包括日本去年5月、中國去年2月以及越南早在2015年，都已開放進口。

(中時新聞網)